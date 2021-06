LIVE Sonego-De Minaur, risultato in tempo reale finale Atp Eastbourne 2021: inizio ore 15.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(3) LORENZO SONEGO – (2) ALEX DE MINAUR, Centre Court non prima delle 15.30 (dopo la finale del Wta 500)

Finale Atp 250 Eastbourne 2021 (erba)

Sonego sfida De Minaur nella finale dell’Atp Eastbourne 2021

Il tennista di Torino (testa di serie n°3), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto l’australiano John Millman, il kazako Alexander Bublik e il lucky loser australiano Max Purcell, sfida Alex De Minaur nell’atto conclusivo del 250 britannico. Il tennista oceanico, n°2 del seeding, ha avuto la meglio sul qualificato britannico Liam Broady (dopo il bye al 1° turno), il canadese Vasek Pospisil e il lucky loser sudcoreano Soonwoo Kwon. Un solo precedente, vinto dall’australiano, mentre sarà un confronto inedito sui campi in erba. Per quanto riguarda le finali si tratta della quarta raggiunta dall’azzurro (due vinte ed una persa), la prima su questa superficie; è la nona, invece, quella conquistata da De Minaur (quattro i titoli vinti).

La stagione dei due sfidanti

Lorenzo Sonego ha iniziato il 2021 nell’Atp Melbourne 2 (giocato sui campi dell’Australian Open), dove perde al primo turno. Nello Slam australiano non va oltre il secondo turno, mentre a Montpellier si ferma ai quarti di finale (sconfitta dal belga David Goffin, futuro vincitore). Arrivano ben due sconfitte di fila all’esordio a Rotterdam e Doha, per poi raggiungere il terzo turno a Dubai (anche qui perde contro il futuro trionfatore del torneo, il russo Aslan Karatsev). Chiude la prima parte dell’anno sul cemento centrando il quarto turno nel Masters 1000 di Miami. Inizia poi la stagione “ufficiale” su terra battuta e inizia da Cagliari, dove ottiene il primo titolo dell’anno battendo il serbo Laslo Djere in finale.

Nel 1000 di Montecarlo si ferma al secondo turno, mentre salta per un infortunio domestico il successivo 1000 di Madrid. A Roma conquista la sua prima semifinale in un 1000, prima delle sconfitte nel secondo turno di Parma e nel primo al Roland Garros. Su erba parte dal Queen’s, dove è subito fuori all’esordio.

Il tennista di Sydney, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Cup, dove non supera la fase a gironi con la sua Australia (2 sconfitte nei singolari disputati). Partecipa poi allo Slam di casa, dove raggiunge il terzo turno, mentre nei successivi tornei di Doha, Dubai e nel 1000 di Miami non va oltre il secondo turno. Inizia la stagione su terra battuta dal 1000 di Montecarlo, dove perde ancora al secondo turno. Raggiunge poi il terzo turno sia a Barcellona che nel 1000 di Madrid; conclude questo periodo sul rosso con le sconfitte all’esordio nel 1000 di Roma e il secondo turno all’Open di Francia. Su erba centra i quarti di finale a Stoccarda e la semifinale al Queen’s, dove perde contro l’italiano Matteo Berrettini (che poi farà suo il titolo).

Sonego – De Minaur: i precedenti

Parigi Bercy 2020 – Cemento indoor – Secondo turno – DE MINAUR b. Sonego 6-3 7-5

Sonego – De Minaur, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite la piattaforma SuperTenniX (sia da PC che da smartphone).