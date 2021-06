Pallavolo, VNL 2021 – Diretta live di Italia-Giappone

Pallavolo – Dopo un inizio di Volleyball Nations League molto complesso, i giovani azzurri hanno iniziato ad ottenere risultati positivi e a risalire la classifica e nella serata di giovedì 10 giugno alle ore 19:30 affronteranno il Giappone. Questa sera la nostra Nazionale, sull’onda di una striscia positiva, si troverà di fronte ad una squadra che difende molto e di conseguenza gli scambi si allungheranno. Potrai seguire la DIRETTA LIVE dell’intero match, punto per punto, qui a partire dalle 19:30.

Diretta Italia-Giappone

La squadra nipponica sta disputando un ottimo torneo: al momento occupa l’ottava posizione in classifica con undici punti e ha ottenuto successi importanti, come contro la Russia e Iran. La nostra nazionale, invece, occupa la dodicesima posizione in classifica con sette punti (tre vittorie di cui due al tie-break) e arriva a questa partita con due vittorie consecutive: 3 a 2 contro il Canada nella scorsa settimana e il 3 a 0 di ieri contro l’Argentina. Da ricordare che la nostra nazionale si è presentata a questa manifestazione con un gruppo di giovani pronti a fare esperienza, con l’obiettivo di dare buone impressioni al Commissario tecnico Gianlorenzo Blengini e guadagnarsi un posticino nella formazione olimpica in vista di Tokyo 2020.