Ucraina a caccia di punti contro la Macedonia del Nord

LIVE UCRAINA – MACEDONIA

Calcio d’inizio previsto alle 15:00

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

UCRAINA (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovsky, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko. C.T. Shevchenko

MACEDONIA DEL NORD (4-3-1-2): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Nikolov, Ademi, Bardhi; Elmas; Trajkovski, Pandev. C.T. Angelovski.

PRE-PARTITA

Amaro debutto per entrambe le nazionali a Euro2020. L’Ucraina nonostante la buona prestazione è uscita sconfitta dall’incontro con l’Olanda. Stessa sorte è toccata alla Macedonia del Nord, battuta nel primo match dall’Austria. Per questo motivo si può parlare di ultima spiaggia per entrambe le squadre, una seconda sconfitta comprometterebbe la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale della competizione continentale.

La nazionale guidata dal C.T. Shevchenko parte con i favori del pronostico, infatti la Macedonia paga il fatto di essere alla prima partecipazione europea nella sua storia. I commissari tecnici delle due formazioni sperano di sbloccare l’incontro con l’aiuto dei loro attaccanti: Yarmolenko e Pandev. Il primo è arrivato a 41 gol con la maglia della nazionale (7 in meno di Shevchenko) e contro l’Olanda oltre a segnare una splendida rete, ha sfoggiato una prestazione di ottimo livello. L’eterno Pandev è il vero trascinatore della sua squadra e all’età di 37 anni sembra poter ancora dare il suo contributo alla Macedonia.

Negli unici due precedenti ufficiali (qualificazioni a Euro2016), l’Ucraina ha sconfitto in entrambi i casi la Macedonia del Nord, vincendo 1 a 0 in casa e 2 a 0 in trasferta.