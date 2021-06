Volley, VNL 2021 – DIRETTA LIVE di Australia-Italia

Alle ore 16:30 di venerdì 11 giugno andrà in scena, nella bolla di Rimini, Australia-Italia. Match valido per la nona giornata della Volleyball Nations League. I giovani azzurri sono reduci della sconfitta rimediata ieri nel match contro il Giappone per 3-2. I nostri odierni avversari sono in fondo alla classifica ed è l’unica squadra a non aver ancora vinto nemmeno una partita in questa edizione di Volleyball Nations League. Risultato piuttosto negativo visto che questa manifestazione doveva essere il principale obiettivo stagionale considerata l’assenza alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Riusciranno ad ottenere il primo risultato positivo nel match odierno? Oppure la nostra Nazionale avrà la meglio? Ecco di seguito la diretta del match.

Australia-Italia: la diretta

Ecco i due roster presenti nella bolla di Rimini. Da ricordare che il gruppo azzurro è composto da giovani alla ricerca di spazio per essere convocati nella squadra olimpica.

AUSTRALIA: Aubrey M., Azeez E., Butler N., Dosanjh A., Graham B., Greber B., MacDonald S., Mote N. (C), O’Dea T., Perry L., Senica M., Smith L., Taylor T., Weir J.

ITALIA: Balaso F., Bottolo M., Cavuto O., Cortesia L., Federici F., Galassi G., Gardini D., Michieletto A., Mosca L., Pinali G., Recine F., Sbertoli R. (C), Spirito L., Vitelli M.

PRIMO SET: