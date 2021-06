Volley, VNL 2021 – DIRETTA LIVE di Australia-Italia: il match finisce 3 a 0 per gli azzurri

Alle ore 16:30 di venerdì 11 giugno andrà in scena, nella bolla di Rimini, Australia-Italia. Match valido per la nona giornata della Volleyball Nations League. I giovani azzurri sono reduci della sconfitta rimediata ieri nel match contro il Giappone per 3-2. I nostri odierni avversari sono in fondo alla classifica ed è l’unica squadra a non aver ancora vinto nemmeno una partita in questa edizione di Volleyball Nations League. Risultato piuttosto negativo visto che questa manifestazione doveva essere il principale obiettivo stagionale considerata l’assenza alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Riusciranno ad ottenere il primo risultato positivo nel match odierno? Oppure la nostra Nazionale avrà la meglio? Ecco di seguito la diretta del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Australia-Italia: la diretta

TERZO SET:

25-15 Arriva il muro di Galassi che consegna la vittoria agli azzurri

24-14 Mani out di Michieletto e 10 match point per l’Italia

23-14 Mani out di Smith

23-13 Monster Block di Michieletto. Lo schiacciatore azzurro si trovava a muro da solo

22-13 Siluro di Pinali

21-13 Battuta di Cavuto che termina fuori di pochi centimetri

21-12 Diagonale profonda di Cavuto

20-12 Difesa di Pinali che termina sull’asta

20-11 Pallonetto in pipe di Michieletto

19-11 Diagonale di Senica ma Galassi non riesce a tenerla

19-10 Attacco out di Senica e Italia vicinissima al successo

18-10 Primo tempo di Mosca

17-10 Pallonetto di Cavuto e orrore difensivo di Dosanjh: Prende la palla con la mano e se la tira sul volto

16-10 Pallonetto di O’Dea

16-9 Battuta fuori di Dosanjh e Italia avanti di 7 al secondo time-out tecnico

15-9 Errore in battuta di Sbertoli

15-8 Bellissima diagonale di Micheletto

14-8 Primo tempo messo giù da Galassi

13-8 Azione lunga chiusa da un altro attacco di seconda del palleggiatore australiano. Poi si accendono gli animi in campo tra Cavuto e proprio il palleggiatore australiano.

13-7 Attacco di seconda del palleggiatore australiano

13-6 Pipe di Cavuto

12-6 Primo tempo di Mote. Poi gli australiani continuano a protestare per ogni tocco azzurro e arriva il cartellino giallo

12-5 Primo tempo nei tre metri di Mosca

11-5 Pipe di Michieletto

10-5 Primo tempo di Mote

10-4 Palla accompagnata del centrale australiano e punto Italia

9-4 Azione in cui hanno difeso tanto entrambe la formazioni, ma ha la meglio l’Italia con un primo tempo di Mosca

8-4 Difesa di Pinali e Cavuto spinge la palla nel centro del campo australiano. Italia avanti di 4 al primo time-out tecnico del terzo set

7-4 Attacco profondo di Pinali

6-4 Errore in battuta di Galassi

6-3 Pallonetto di Galassi e difesa australiana che combina un pasticcio

5-3 Palla spinta di Azeez

5-2 Ace di Michieletto

4-2 Ancora un primo tempo di Galassi. Sono tre punti per lui in questo inizio di parziale e primo break azzurro

3-2 Attacco di Galassi di seconda intenzione dopo una lunga azione

2-2 Bella pipe di Taylor su una palla difficile da attaccare

2-1 E’ out la parallela di Graham

1-1 L’Italia risponde con il primo tempo di Galassi

0-1 Primo tempo di Mote che prova a scuotere i suoi

SECONDO SET:

25-22 Primo tempo di Galassi che chiude il secondo set. Italia avanti 2 a 0

24-22 Invasione in copertura di Galassi

24-21 Errore in battuta per Butler

23-21 Errori in battuta per Vitelli all’uscita del time-out

23-20 Bel servizio di Vitelli che mette in difficolta la ricezione australiana e poi arriva il muro di Michieletto

22-20 Pinali passa in mezzo alle mani del muro. Esce Mosca ed entra Vitelli per il servizio

21-20 Fase piena di tensione e sbaglia in battuta anche Cavuto. Entra Recine proprio al posto di Cavuto

21-19 Errore in battuta anche per l’Australia

20-19 Errore in battuta di Pinali

20-18 Mani out di Pinali

19-18 Pallonetto che carambola sul nastro e poi cade a terra

19-17 Errori in battuta per Galassi

19-16 Mani out di Galassi

18-16 Primo tempo profondo che termina in campo

18-15 Ace di Michieletto

17-15 Ancora un primo tempo di Galassi

16-15 Taylor prova il mani out ma la palla non viene toccata. Italia avanti nel secondo time-out tecnico

15-15 Primo tempo di Galassi

14-15 Pipe di Smith e Balaso che non ci arriva per un soffio

14-14 Bella parallela di Pinali

13-14 Attacco di Graham quasi neutrallizato dalla difesa di Cavuto. Sarà per la prossima

13-13 Michieletto recupera un pallonetto ed è lui stesso a chiudere il punto

12-13 Battuta out di Cavuto

12-12 Primo tempo di O’Dea che finisce sulla rete

11-12 Primo tempo di Mosca che viene murato

11-11 Smith passa sopra le mani del muro e mette a terra una bella diagonale

11-10 Ace di Pinali

10-10 Ancora una pipe di Michieletto

9-10 Primo tempo di Mote

9-9 Pipe di Michieletto su una bella alzata di Sbertoli che lo lascia senza muro

8-9 Cavuto viene murato da Dosanjh

8-8 Finisce out la battuta di Michieletto

8-7 Balaso difende e mani out di Cavuto. Lo schiacciatore azzurro scivola nel cadere e rischia di farsi seriamente male

7-7 Primo tempo profondo di Galassi

6-7 Errore in battuta di Sbertoli

6-6 Mani out di Pinali da seconda linea

5-6 Mani out da posto 4

5-5 Punteggio che ritorna in parità

4-5 Michieletto prova l’attacco a due mani ma viene murato

4-4 Italia che difende tanto ma Michieletto spari fuori

4-3 Bell’attacco di Smith e Pinali non ci arriva

4-2 Continua la fase di errori in battuta

3-2 Errore in battuta anche per Pinali

3-1 Battuta fuori di Mote

2-1 Mani out di Smith

2-0 Ricezione sbagliata e il palleggiatore australiano commette un fallo di accompagnata nell’intento di rendere giocabile la palla

1-0 Battuta a rete e primo punto Italia

PRIMO SET:

25-20 Attacco out di Dosanjh e primo set Italia

24-20 Pallonetto di Michieletto su una magia ad una mano di Sbertoli

23-20 Michieletto non riesce a mettere giù due palloni consecutivi e azzurri puniti dal primo tempo di O’Dea

23-19 Battuta a rete di Cavuto

23-18 Azzurri vicini alla conquista primo set

22-18 Parallela spinta di Taylor

22-17 Mani out di Cavuto

21-17 Michieletto spara out la pipe dopo un quasi ace di Galassi. Bellissimo il salvataggio di piede sui cartelloni pubblicitari del libero australiano

21-16 Bellissimo primo tempo di Galassi che termina nei 4 metri

20-16 Battuta out di Michieletto

20-15 Pinali gioca sulle mani del muro e palla che si insacca

19-15 Bel salvataggio di Balaso ma sul contrattacco l’Australia mette giù la pipe

19-14 Attacco alto di Pinali che trova le mani del muro

18-14 Mani out di Smith

18-13 Altro primo tempo messo giù dagli australiani

18-12 Errore in battuta del capitano australiano

17-12 Primo tempo di Mote

17-11 Monster Block di Mosca

16-11 Primo tempo di Mosca e Italia avanti di 5 al secondo time-out tecnico

15-11 Pallonetto spinto di Dosanjh che cade a terra

15-10 Attacco out di Graham che termina sugli spalti

14-10 Errore in battuta di Galassi

14-9 Punto Italia

13-9 Primo tempo efficace di O’Dea

13-8 Dopo l’ace Smith manda la palla abbondantemente fuori

12-8 Ace di Smith

12-7 Bella difesa di Balaso. Azione vanificata però dall’invasione in attacco di Pinali

12-6 Battuta out

11-6 Azione un pò confusionale ma chiusa dal mani out di Smith

11-5 Mani out di Graham

11-4 Invasione del muro a tre australiano sull’attacco di Michieletto

10-4 L’opposto australiano attacca dalla seconda linea ma pesta la linea, punto Italia

9-4 Mani out di Sbertoli dopo una bella difesa in tuffo di Pinali

8-4 Primo tempo di Mosca e Italia avanti di 4 al primo time-out tecnico

7-4 Attacco vincente di Aubrey

7-3 Pallonetto efficace di Michieletto

6-3 Punto Italia

5-3 Punto Australia

5-2 Italia che prova ad allungare

4-2 Primo break dell’incontro per gli azzurri

3-2 Punto Italia

2-2 Punto Australia

2-1 Punto Italia

1-1 Punto Australia

1-0 Punto Italia