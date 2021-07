Champions League Preliminari, diretta Bodoe Glimnt – Legia Varsavia

Champions League Preliminari: Bodoe Glimnt – Legia Varsavia

Calcio d’inizio alle ore 18:00. Arbitra Juxhin Xhaja.

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

Bodoe Glimnt (4-4-2): Nikita Haikin; Alfons Sampsted, Fredrik Bjørkan, Sondre Brunstad Fet, Brede Moe; Patrick Berg, Marius Lode, Ulrik Saltnes, Lasse Nordås; Erik Botheim, Hugo Vetlesen. Allenatore: Kjetil Knutsen

Legia Varsavia (4-4-2): Artur Boruc; Mateusz Holownia, Filip Mladenovic, André Martins, Mateusz Wieteska; Bartosz Slisz, Artur Jedrzejczyk, Kacper Skibicki, Bartosz Kapustka; Mahir Emreli, Luquinhas. Allenatore: Czeslaw Michniewicz

PRE-PARTITA – CHAMPIONS LEAGUE PRELIMINARI

Sfida tra campioni, quelli di Norvegia e quelli di Polonia, in questo secondo turno della Champions League Preliminari. Il Bodoe Glimnt nel 2020 ha conquistato il primo posto nella Eliteserien (in Norvegia è l’equivalente della nostra Serie A – ndr). Inoltre i calciatori della squadra scandinava sono in condizione perfetta, avendo già disputato ben tredici partite di campionato. Al momento il Bodoe Glimnt occupa la seconda posizione alle spalle del Molde FK.

Il Legia Varsavia di oggi è un lontano parente della squadra che nel 1970 raggiunse la semifinale di Champions League. Quell’anno il club polacco si fermò a un passo dalla finale, perdendo la doppia sfida con il Feyenoord (gli olandesi alzarono al cielo la coppa dalle grandi orecchie superando nella finale di Milano il Celtic – ndr).

Dal punto di vista atletico, il Legia Varsavia dovrebbe soffrire la condizione migliore degli avversari e proprio questo è uno dei fattori che influenza maggiormente il pronostico. Non a caso i maggiori bookmakers danno il Bodoe Glimt vincente mentre la vittoria dei polacchi è quotata al doppio.

La partita si gioca a Bodo, in Norvegia, nello Stadio Aspmyra Stadion.