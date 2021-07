Preliminari Champions League, live Dinamo Tbilisi – Neftchi Baku

Preliminari Champions League: Dinamo Tbilisi – Neftchi Baku

Calcio d’inizio alle 18:00 alla Boris Paichadze Dinamo Arena

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

PRE-PARTITA – PRELIMINARI CHAMPIONS LEAGUE

Di certo non sono due squadre favorite alla vittoria finale e il loro cammino per un posto nel calcio che conta parte da molto lontano. Sicuramente i supporter della Dinamo Tblisi e del Neftechi Baku sognano di poter arrivare alla fase a gironi e vedere in campo la loro squadra giocare contro i grandi big del calcio europeo.

La Dinamo Tblisi è una squadra abituata ai preliminari di Champions League, i campioni di Georgia in carica, vantano nel loro palmares una Coppa delle Coppe vinta nel lontano 1980/81. Nello stadio di casa vogliono stupire e provare a chiudere il discorso qualificazione, nonostante partano con il pronostico avverso.

Il Neftechi Baku è la squadra vincitrice del campionato azero. Nell’ultima stagione, vincendo il loro nono titolo, hanno stabilito il record di squadra con più scudetti in Azerbaigian. A livello europeo il loro massimo risultato è rappresentato dalla finale di Coppa Intertoto UEFA nel 2008. L’obbiettivo degli ospiti è quello di fare risultato e amministrare il vantaggio fra sette giorni nel proprio stadio.

Secondo i bookmakers il Neftechi Baku è leggermente favorito rispetto alla Dinamo Tblisi.