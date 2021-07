LIVE Federer-Gasquet, risultato in tempo reale Wimbledon 2021: inizio ore 18.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(6) ROGER FEDERER – RICHARD GASQUET, 3° match sul Centre Court dalle 14.30 (dopo Vesnina-Gauff)

Secondo turno Wimbledon 2021 (Torneo del Grande Slam, erba)

Federer sfida Gasquet nel 2° turno del Wimbledon 2021

Il nativo di Basilea (testa di serie n°6), dopo aver sconfitto il francese Adrian Mannarino, affronta Richard Gasquet nel secondo turno dei “The Championships”. Il transalpino, n°56 Atp, ha avuto la meglio sul giapponese Yuichi Sugita. Venti i precedenti tra i due, nei quali il campionissimo svizzero è avanti per 18-2.

La stagione dei due sfidanti

Roger Federer ha iniziato il 2021 sul cemento di Doha, dopo oltre un anno (doppia operazione al ginocchio, in artroscopia, oltre alla situazione del COVID-19) dalla semifinale dell’Australian Open 2020; vince il primo match contro il britannico Daniel Evans (secondo turno, dopo il bye), per poi perdere nei quarti di finale contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, futuro vincitore del torneo. Dopo due mesi di ulteriore pausa rientra sul rosso di Ginevra, dove perde al secondo turno contro lo spagnolo Pablo Andujar. Partecipa poi al Roland Garros, dove vince i primi tre turni, salvo ritararsi prima di giocare l’ottavo di finale contro l’italiano Matteo Berrettini. Gioca poi sull’erba di Halle, dove perde al secondo turno.

Il nativo di Béziers, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Melbourne 2, dove perde all’esordio. Salta lo Slam australiano e gioca poi a Doha, dove è costretto al ritiro primo di giocare il secondo turno. Chiude la prima parte del 2021 sul cemento a Dubai, dove si ferma ancora al secondo turno. Comincia la stagione europea su terra battuta con una sconfitta al primo turno a Barcellona, per poi ritirarsi prima di giocare il secondo turno ad Estoril. Perde all’esordio nel Masters 1000 di Roma, per poi raggiungere i quarti di finale sia a Lione che a Parma. Conclude il periodo sul rosso con un secondo turno all’Open di Francia. Sui campi verdi è costretto al ritiro durante i quarti del Challenger di Nottingham 2.

Federer – Gasquet: i precedenti

Madrid 2019 – Terra battuta – Secondo turno – FEDERER 6-2 6-3 (VIDEO)

Australian Open 2018 – Cemento – Terzo turno – FEDERER 6-2 7-5 6-4

Shanghai 2017 – Cemento – Quarti di finale – FEDERER 7-5 6-4

US Open 2015 – Cemento – Quarti di finale – FEDERER 6-3 6-3 6-1

Dubai 2015 – Cemento – Quarti di finale – FEDERER 6-1 rit.

Coppa Davis 2014 – Terra battuta indoor – Finale – FEDERER 6-4 6-2 6-2

Miami 2014 – Cemento – Quarto turno – FEDERER 6-1 6-2

Atp Finals Londra 2013 – Cemento indoor – Round Robin – FEDERER 6-4 6-3

Madrid 2012 – Terra battuta – Terzo turno – FEDERER 6-3 6-2

Parigi Bercy 2011 – Cemento indoor – Terzo turno – FEDERER 6-2 6-4

Roma 2011 – Terra battuta – Terzo turno – GASQUET 4-6 7-6(2) 7-6(4)

Dubai 2011 – Cemento – Semifinale – FEDERER 6-2 7-5

Parigi Bercy 2010 – Cemento indoor – Secondo turno – SVIZZERO 6-4 6-4

Wimbledon 2007 – Erba – Semifinale – ELVETICO 7-5 6-3 6-4

Toronto 2006 – Cemento – Finale – SVIZZERO 2-6 6-3 6-2

Wimbledon 2006 – Erba – Primo turno – ELVETICO 6-3 6-2 6-2

Halle 2006 – Erba – Secondo turno – SVIZZERO 7-6(7) 6-7(7) 6-4

Indian Wells 2006 – Cemento – Quarto turno – ELVETICO 6-3 6-4

Amburgo 2005 – Terra battuta – Finale – SVIZZERO 6-3 7-5 7-6(4)

Montecarlo 2005 – Terra battuta – Quarti di finale – GASQUET 6-7(1) 6-2 7-6(8)

Federer – Gasquet, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV.