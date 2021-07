LIVE Federer-Sonego, risultato in tempo reale Wimbledon 2021: inizio ore 19.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(6) ROGER FEDERER – (23) LORENZO SONEGO, 3° match sul Centre Court dalle 14.30 (dopo Gauff-Kerber)

Quarto turno Wimbledon 2021 (Torneo del Grande Slam, erba)

Federer affronta Sonego agli ottavi del Wimbledon 2021

Il nativo di Basilea (testa di serie n°6), dopo aver sconfitto i francesi Adrian Mannarino e Richard Gasquet ed il britannico Cameron Norrie, sfida Lorenzo Sonego nel quarto turno dell’edizione 2021 dei “The Championships”. L’azzurro, n°23 del seeding, ha avuto la meglio sul portoghese Pedro Sousa, il colombiano Daniel Elahi Galan e l’australiano James Duckworth. Un solo precedente tra i due, vinto dal fuoriclasse elvetico, mentre sarà un confronto inedito su questa superficie.

La stagione dei due sfidanti

Roger Federer ha iniziato il 2021 sul cemento di Doha, dopo oltre un anno (doppia operazione al ginocchio, in artroscopia, oltre alla situazione del COVID-19) dalla semifinale dell’Australian Open 2020; vince il primo match contro il britannico Daniel Evans (secondo turno, dopo il bye), per poi perdere nei quarti di finale contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, futuro vincitore del torneo. Dopo due mesi di ulteriore pausa rientra sul rosso di Ginevra, dove perde al secondo turno contro lo spagnolo Pablo Andujar. Partecipa poi al Roland Garros, dove vince i primi tre turni, salvo ritararsi prima di giocare l’ottavo di finale contro l’italiano Matteo Berrettini. Gioca poi sull’erba di Halle, dove perde al secondo turno.

Il tennista di Torino, invece, ha cominciato l’anno nell’Atp Melbourne 2, dove perde al primo turno. Nello Slam australiano non va oltre il secondo turno, mentre a Montpellier si ferma ai quarti di finale (sconfitta dal belga David Goffin, futuro vincitore). Arrivano ben due sconfitte di fila all’esordio a Rotterdam e Doha, per poi raggiungere il terzo turno a Dubai (anche qui perde contro il futuro trionfatore del torneo, il russo Aslan Karatsev). Chiude la prima parte dell’anno sul cemento centrando il quarto turno nel Masters 1000 di Miami. Inizia poi la stagione “ufficiale” su terra battuta e inizia da Cagliari, dove ottiene il primo titolo del 2021 battendo il serbo Laslo Djere in finale.

Nel 1000 di Montecarlo si ferma al secondo turno, mentre salta per un infortunio domestico il successivo 1000 di Madrid. A Roma conquista la sua prima semifinale in un 1000, prima delle sconfitte nel secondo turno di Parma e nel primo all’Open di Francia. Sui campi verdi parte dal Queen’s, dove è subito fuori all’esordio; ad Eastbourne, invece, conquista il secondo atto conclusivo dell’anno ma si arrende contro l’australiano Alex De Minaur.

Federer – Sonego: i precedenti

Roland Garros 2019 – Terra battuta – Primo turno – FEDERER b. Sonego 6-2 6-4 6-4

Federer – Sonego, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV.