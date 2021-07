LIVE Fognini-Carballes Baena, risultato in tempo reale Atp Bastad 2021: inizio ore 13.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(3) FABIO FOGNINI – ROBERTO CARBALLES BAENA, 2° match sul Centre Court dalle 11.00 (dopo Gombos-Ruusuvuori)

Secondo turno Atp Båstad 2021 (terra battuta)

Fognini sfida Carballes nell’esordio all’Atp Båstad 2021

Il nativo di Sanremo, testa di serie n°3, inizia il suo percorso nel 250 svedese affrontando Roberto Carballes Baena, dopo aver ricevuto un bye al primo turno. Lo spagnolo, n°97 Atp, ha avuto la meglio sull’argentino Facundo Bagnis. Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

La stagione dei due sfidanti

Fabio Fognini ha iniziato il 2021 all’Atp Cup, raggiungendo la finale con la sua Italia ma perdendo in finale con la Russia (due vittorie e due sconfitte nei quattro singolari disputati). Partecipa poi all’Australian Open, spingendosi sino al quarto turno per il terzo anno consecutivo (sconfitto dallo spagnolo Rafael Nadal), mentre ad Acapulco si ferma al secondo turno. Arrivano altre due sconfitte al secondo turno, nel Masters 1000 di Miami e a Marbella (primo torneo sul rosso). Arriva sino ai quarti di finale nel 1000 di Montecarlo, mentre a Barcellona è squalificato durante l’incontro di secondo turno. Nel 1000 di Madrid raggiunge al secondo turno, come a Ginevra; nel 1000 di Roma, nel mezzo, è subito fuori al primo turno.

Conclude il periodo sulla terra battuta europea con il terzo turno al Roland Garros, per poi raggiungere il secondo turno sull’erba del Queen’s. A Wimbledon l’accesso agli ottavi di finale gli è ancora precluso, ottenendo il suo sesto terzo turno (quarto consecutivo).

Il nativo di Tenerife, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Melbourne, dove è subito fuori all’esordio. Partecipa poi allo Slam australiano, dove perde al secondo turno. Gioca poi sulla terra battuta sudamericana, raggiungendo il secondo turno a Cordoba, i quarti a Santiago del Cile e il secondo turno nell’omonimo Challenger. Inizia la stagione sul rosso europeo dal Challenger di Marbella e dal corrispettivo Atp, dove è k.o. al primo turno in ambedue i casi. Conquista il primo titolo del 2021 nel Challenger di Belgrado, battendo in finale il bosniaco Damir Dzumhur; entra come lucky loser nell’omonimo Atp, perdendo però all’esordio. E’ di nuovo lucky loser ad Estoril, fermandosi al secondo turno. Si qualifica per il 1000 di Roma ma è nuovo k.o. al 1° turno.

Si qualifica anche nell’Atp Belgrado 2, ritirandosi prima di disputare i quarti di finale. All’Open di Francia perde all’esordio, mentre nel Challenger di Aix en Provence centra il secondo turno. Sui campi verdi si qualifica a Maiorca, dove è nuovamente k.o. al primo turno; stesso risultato nei “The Championships”. Torna a giocare sul rosso nel Challenger di Salisburgo, dove ancora non va oltre il secondo turno.

Fognini – Carballes Baena: i precedenti

Confronto inedito

Fognini – Carballes Baena, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite la piattaforma SuperTenniX (sia da PC che da smartphone).