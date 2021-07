LIVE Musetti-Laaksonen, risultato in tempo reale Atp Båstad 2021: inizio ore 17.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(Q) HENRI LAAKSONEN – (6) LORENZO MUSETTI, 4° match sul Centre Court dalle 11.00 (dopo Ymer-Ruusuvuori)

Primo turno Atp 250 Båstad 2021 (terra battuta)

Musetti affronta Laaksonen nell’esordio all’Atp Båstad 2021

Il nativo di Carrara, testa di serie n°6, inizia il suo percorso nel 250 svedese sfidando lo svizzero Henri Laaksonen (n°134 Atp), proveniente dalle qualificazioni. Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

La stagione dei due sfidanti

Lorenzo Musetti ha iniziato il 2021 mancando la qualificazione all’Australian Open, per poi raggiungere il secondo turno nel Challenger di Istanbul. Gioca poi in quello di Antalya, su terra battuta, e raggiunge la prima finale della stagione, arrendendosi allo spagnolo Jaume Munar; nel Challenger di Antalya 2, invece, perde già all’esordio. Partecipa in seguito al Challenger di Biella 2 e raggiunge il secondo atto conclusivo dell’anno, dove è sconfitto dal sudcoreano Soonwoo Kwon; in quello di Gran Canaria, al contrario, si ferma al 2° turno. Il primo grande risultato, a livello Atp, arriva però nel successivo torneo di Acapulco, dove da qualificato riesce a raggiungere la semifinale. Nel Masters 1000 di Miami riesce a raggiungere il terzo turno.

Inizia la stagione “ufficiale” sul rosso a Cagliari, fermandosi ai quarti, mentre nel 1000 di Montecarlo è sconfitto all’esordio. A Barcellona non va oltre il secondo turno, ripetendo lo stesso risultato anche nel 1000 di Roma. Torna a far bene a Lione, dove centra la semifinale e si arrende al greco Stefanos Tsitsipas (futuro vincitore), mentre a Parma non va oltre il secondo turno. Partecipa infine al suo primo Roland Garros e raggiunge il quarto turno, dove è costretto al ritiro nel quinto set contro Novak Djokovic (che poi avrebbe vinto il titolo). Su erba gioca solamente a Wimbledon, dove esce di scena al primo turno.

Il nativo di Lohja, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Melbourne, dove è subito fuori all’esordio. Partecipa poi allo Slam australiano e al Challenger di Biella 2, dove perde nuovamente al primo turno. Nel Challenger di Nur-Sultan centra la semifinale (sconfitto dal futuro vincitore del torneo, lo statunitense Mackenzie McDonald), mentre nel Nur-Sultan 2 è k.o. all’esordio. Inizia la stagione su terra battuta dal Challenger di Marbella, dove perde al secondo turno. Perde poi al primo turno sia nell’Atp Marbella che nei Challenger di Praga e di Heilbronn. Torna a qualificarsi per un torneo Atp a Ginevra, ma è subito fuori al primo turno, mentre all’Open di Francia raggiunge addirittura il terzo turno (ritirandosi dopo un set a causa di un infortunio).

Sui campi verdi perde nel primo turno delle qualificazioni ai “The Championships”. Torna a giocare sul rosso nel Challenger di Braunschweig, dove raggiunge la prima finale del 2021 ma perde contro il tedesco Daniel Altmaier.

Musetti – Laaksonen: i precedenti

Confronto inedito

Musetti – Laaksonen, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite la piattaforma SuperTenniX (sia da PC che da smartphone).