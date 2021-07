LIVE Travaglia-Munar, risultato in tempo reale Atp Umago 2021: inizio ore 21.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

STEFANO TRAVAGLIA – (6) JAUME MUNAR, 2° match sul Goran Ivanisevic Stadion dalle 19.00 (dopo Taberner-Serdarusic)

Primo turno Atp Umago 2021 (terra battuta)

Travaglia affronta Munar nell’esordio all’Atp Umago 2021

Il tennista di Ascoli Piceno, n°88 della classifica mondiale, inizia il suo percorso nel 250 croato sfidando lo spagnolo Jaume Munar (testa di serie n°6). Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito a livello di circuito maggiore; tra Challenger e qualificazioni Atp, invece, il bilancio è 1-1.

La stagione dei due sfidanti

Stefano Travaglia ha iniziato il 2021 con l’Atp Melbourne, dove si spinge fino all’atto conclusivo ma si arrende al connazionale Jannik Sinner. All’Australian Open perde subito al primo turno e tale risultato lo ripeterà anche nei tre successivi tornei: Marsiglia, Acapulco e Masters 1000 di Miami. Inizia la stagione su terra battuta a Cagliari, ma anche qui è fuori all’esordio. Stesso risultato anche nel 1000 di Montecarlo (dove entra come qualificato) e a Belgrado. Nel 1000 di Roma riesce a raggiungere il secondo turno, per poi collezionare altre tre sconfitte al primo turno, chiudendo così la stagione sul rosso: Ginevra, Parma e Roland Garros.

Su erba le cose non cambiano molto: battuta d’arresto all’esordio al Queen’s (dove perde contro il connazionale Matteo Berrettini, poi vincitore del torneo) e a Wimbledon; nel mezzo il secondo turno a Maiorca.

Il tennista di Santanyi, invece, ha cominciato l’anno saltando lo Slam australiano, giocando direttamente sul rosso: nel Challenger di Antalya ottiene il primo titolo stagionale, battendo l’italiano Lorenzo Musetti in finale. Altro atto conclusivo raggiunto nel successivo Antalya 2, questa volta perdendo contro il connazionale Carlos Taberner. Sulla terra battuta sudamericana, invece, raccoglie due primi turni (Cordoba e Santiago del Cile) ed un quarto di finale a Buenos Aires (battuto dall’argentino Diego Schwartzman, futuro vincitore). Inizia poi la stagione europea e gioca sia il Challenger che l’Atp Marbella. In ambedue i casi raggiunge la finale ma perde la prima contro l’italiano Gianluca Mager e la seconda contro il connazionale Pablo Carreño Busta.

A Barcellona non va oltre il secondo turno, mentre ad Estoril (dopo le qualificazioni) e nel 1000 di Roma è fuori all’esordio. A Parma centra la semifinale, mentre all’Open di Francia perde al secondo turno. Sui campi verdi raccoglie due primi turni, a Maiorca e nei “The Championships. Torna a giocare sul rosso ad Amburgo ma è k.o. al primo turno.

Travaglia – Munar: i precedenti

Confronto inedito

Travaglia – Munar, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e la piattaforma SuperTenniX (sia da PC che da smartphone).