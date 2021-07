Preliminari Champions, diretta secondo turno: Rapid Vienna – Sparta Praga

Preliminari Champions: Rapid Vienna – Sparta Praga

Calcio d’inizio previsto alle 20:30

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

Le formazioni ufficiali della partita Rapid Vienna – Sparta Praga, saranno disponibili a breve.

Preliminari Champions: pre-partita Rapid Vienna – Sparta Praga

All’Allianz Stadion di Vienna scendono in campo i vice-campioni d’Austria contro i campioni della Repubblica Ceca. Partita tutt’altro che banale e sul terreno di gioco si prevede battaglia. Il Rapid Vienna non è mai riuscito ad accedere alla fase a gironi della Champions League. Di anno in anno ha subito brucianti eliminazioni che non hanno poi trovato sollievo nelle brevi avventure in Europa League. Nella capitale austriaca c’è fame di grande calcio e il tecnico Dietmar Kühbauer ha voglia di accontentare le richieste della piazza.

Lo Sparta Praga nell’ultima stagione ha conquistato il suo settimo titolo ma le vittorie ottenute in patria mal si accostano al palmeres europeo che vede una bacheca vuota di trofei prestigiosi. Per dar nuova linfa e motivazioni alla squadra, la società ceca ha scelto di affidare la panchina a Pavel Vrba, ex tecnico del Ludogorec.

La sfida si presenta aperta a ogni tipo di risultato anche se i bookmakers come in ogni occasione dicono la propria. Secondo i principali siti di scommesse, i padroni di casa sono i favoriti mentre la vittoria ospite è quotata meno di un pareggio.