Secondo turno preliminari Champions League: live Celtic – FC Midtjylland

Secondo turno preliminari Champions League: Celtic – FC Midtjylland 0 – 0

Calcio d’inizio previsto alle 20:45

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

A breve le formazioni ufficiali di Celtic e FC Midtjylland.

Secondo turno preliminari Champions League – PRE-PARTITA

La Champions League entra sempre più nel vivo e con l’avanzamento dei turni preliminari, iniziano a scendere in campo i primi pezzi grossi del calcio europeo. Al Celtic Park i padroni di casa sono al loro debutto stagionale nella competizione con la coppa dalle grandi orecchie. I bianco/verdi allenati da quest’anno dall’australiano Ange Postecoglou, puntano decisi ad approdare alla fase a gironi.

Lo scorso anno la squadra scozzese non ha vissuto una delle sue migliori annata, anzi. Seconda in campionato alle spalle dei rivali storici dei Rangers, eliminata ai preliminari di Champions League e subito fuori nella fase a gironi di Europa Leguae. Quest’anno a Glasgow si respira voglia di rivalsa ma sulla strada del Celtic c’è un avversario tutt’altro che morbido. Il Midtjylland lo scorso anno è riuscito a qualificarsi per la prima volta nella sua storia alla fase a gironi di Champions League, dopo aver eliminato il Ludogorec, lo Young Boys e lo Slavia Praga. Quest’anno la squadra allenata da Bo Henriksen cerca il difficile bis.

I principali bookmakers danno nettamente favoriti i padroni di casa che difficilmente sbagliano questo genere di partita.