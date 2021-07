Salernitana in Serie A: aggiornamenti in tempo reale, oggi la decisione

Salernitana in Serie A è quello che tutti gli amanti del calcio vorrebbero. Una promozione conquistata sul campo che rischia di non realizzarsi a causa di ‘affari extracalcistici’. La situazione è ben nota a tutti e alle 14:00 di oggi si riunisce il Consiglio Federale per prendere la decisione definitiva. I nodi da sciogliere sono tanti, la soluzione presentata dall’attuale Presidente Claudio Lotito non sembra convincere tutti, in particolare modo i principali dubbi ruotano intorno all’indipendenza economica del Trust (sul quale la Covisoc sta ancora indagando – ndr). Ad ogni modo non essendo riuscito a vendere, il Trust è l’unico modo per ‘liberare’ Lotito dalla presidenza granata e permettere alla squadra campana di partecipare alla prossima stagione nel massimo campionato italiano.

Salernitana in Serie A, Gravina si dice fiducioso

Il presidente della Federcalcio, durante la presentazione di Rocchi come nuovo designatore arbitrale, ha dichiarato: “Nessuna virgola verrà cambiata rispetto a quello che noi abbiamo chiesto e non è vero che il trust richiedeva solo alcune piccole sfumature. È un trust che richiedeva una rivisitazione molto profonda cosa che in termini di rassicurazioni abbiamo avuto. Aspettiamo con molta ansia questa risposta dalle due società proprietarie della Salernitana e siamo convinti che si arriverà a una soluzione”.

Il Benevento spera nel ripescaggio

In caso di decisione negativa del Consiglio Federale, il Benevento sarebbe ripescato in Serie A. LA squadra sannita spera in questa soluzione che va a discapito dei cugini. Secondo Adriano Galliani il regolamento è chiaro e va a vantaggio del Benevento. Per l’ex AD del Milan la situazione in casa Salernitana potrebbe prendere davvero una brutta piega.