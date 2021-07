Semifinale Euro2020: live Inghilterra – Danimarca, inglesi a caccia della prima finale europea

Semifinale Euro2020: Inghilterra – Danimarca

Direzione di gara affidata a Danny Makkelie (Olanda).

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane. C.T. Southgate.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. C.T. Hjulamnd.

PRE-PARTITA

La seconda semifinale Euro2020 vede di fronte l’Inghilterra e la Danimarca. La nazionale dei Tre Leoni, complice il fattore campo, è la grande favorita per conquistare la finale contro l’Italia. Allo stadio Wembley di Londra, Southgate conta sul supporto del pubblico per superare un avversario tutt’altro che facile da battere. La Danimarca guidata da Kasper Hjulmand si è dimostrata una nazionale solida in ogni reparto ed è giunta meritatamente a giocarsi la finale. I danesi sognano il bis di Euro1992, quando partirono da ripescati e vinsero la competizione contro ogni pronostico.

Stasera si disputa il terzo incontro tra Inghilterra e Danimarca in una competizione ‘importante’ (europei o mondiali). Il bilancio è di una vittoria inglese negli ottavi del mondiale del 2002 e di un pareggio a reti bianche nella fase a gironi dell’Europeo del 1992. Le due nazionali si affrontano per l’ottava volta a Wembley, nei sette precedenti il risultato è stato sempre di 1 a 0 (5 successivi per i britannici e 2 per i danesi). Gli uomini di Southgate devono sfatare un piccolo tabù, la nazionale dei Tre Leoni è la squadra che ha giocato più partite alla fase finale dell’Europeo senza mai raggiungere la finale.

I principali bookmakers danno nettamente favoriti gli inglesi, l’uno è quotato tra 1,60 e 1,90. La vittoria danese è quotata tra il 5,40 e il 5,80.