Argentinos Juniors sfida il Central Cordoba allo stadio Maradona

Stadio Diego Armando Maradona: Argentinos Juniors – Central Cordoba de Santiago del Estero

Calcio d’inizio previsto alle 21:45

PRIMO TEMPO

PROBABILI FORMAZIONI

Argentinos Juniors (3-4-1-2): Lucas Abraham Chavez; Lucas Villalba, Miguel Angel Torren, Kevin Mac Allister; Franco Moyano, Elias Gomez, Jonathan David Gomez, Matias Romero; Cesar Florentin; Gabriel Avalos, Gabriel Hauche. Allenatore: G Milito.

Central Cordoba de Santiago del Estero (3-4-2-1): Andres Mehring; Alejandro Maciel, Federico Andueza, Oscar Salomon; Gonzalo Bettini, Cristian Vega, Juan Daniel Galeano, Jonathan Bay; Leonardo Sequeira, Alejandro Martinez; Milton Gimenez. Allenatore G. Coleoni.

PRE-PARTITA

L’Argentinos Juniors fra le mura amiche dello stadio Diego Armando Maradona cerca i 3 punti contro il Central Cordoba. La squadra di Buenos Aires allenata da Gabriel Alejandro Milito, ex difensore del Barcellona e del Real Saragozza, non sta attraversando un buon inizio di stagione. Al momento su tre partite disputate è arrivata soltanto una vittoria striminzita per 1 a 0 contro il Newell’s Old Boys (quest’ultima hanno giocato buona parte della gara in 10 – ndr).

All’Argentinos Juniors serve una vittoria per smuovere la classifica e lasciare il 16esimo. I rivali del Central Cordoba de Santiago del Estero sono tutt’altro che un avversario semplice da battere. Gli uomini di Coleoni vengono da una vittoria interna contro il Talleres.

Secondo i bookmakers i padroni di casa sono nettamente favoriti mentre il pareggio ha una quota più bassa della vittoria degli ospiti.