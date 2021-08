Olimpiadi di Tokyo, volley: live Italia – Argentina

Olimpiadi di Tokyo – Volley

Quarti di finale: Italia – Argentina

Pre-partita

Per i quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo, l’Italia affronta la ostica Argentina. Per gli azzurri il sorteggio poteva andare molto peggio, infatti avrebbero potuto pescare anche il temutissimo Brasile. Ad ogni modo l’albiceleste non è un avversario da sottovalutare, anzi, quando c’è in palio la semifinale di un’Olimpiade non è possibile abbassare la guardia con nessuno.

Gli uomini del CT Chicco Blengini hanno chiuso un brillante girone preliminare finendo secondi nella Pool A. L’Argentina ha faticato leggermente di più per ottenere il pass. I Sudamericani grazie a un netto 3 a 0 inflitto agli Stai Uniti (eliminati – ndr) hanno conquistato il terzo posto nella Pool B.

Il cammino di Italia e Argentina alle Olimpiadi di Tokyo

La vincente dell’incontro in semifinale affronterà una tra Polonia e Francia. I polacchi campioni del mondo in carica, sono stati gli unici a battere l’Italvolley nella Pool A. Zaytsev e compagni hanno sconfitto Giappone, Canada, Iran e Venezuela. A differenza l’Argentina ha perso due incontri, 2-3 contro il Brasile e successivamente ha subito un pesante 0-3 dalla Russia. Negli altri incontri l’Albiceleste ha domato per 3-2 sia la Francia che la Tunisia e poi ha trionfato, come detto in precedenza, nell’ultimo incontro con gli USA.