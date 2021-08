Preliminari Champions League: in campo la Stella Rossa di Stankovic

Preliminari Champions League: Stella Rossa – Sheriff Tiraspol

Calcio d’inizio previsto alle 21:00

PRIMO TEMPO

Formazioni

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Pankov, Dragovic, Rodic; Kanga, Sanogo; Ivanic, Falco, Katai; Diony. Allenatore: Dejan Stankovic.

SHERIFF TIRASPOL (4-3-3): Athanasiadis; Cristiano, Dulanto, Arboleda, Julien; Addo, Thill, Banda; Traore, Luvannor, Castaneda. Allenatore: Jurij Vernydub.

Pre-partita preliminari Champions League

Allo Stadio Rajko Mitic la Stella Rossa allenata dall’ex Inter Dejan Stankovic, affronta i moldavi dello Sheriff Tiraspol. Per i padroni di casa un turno di preliminari Champions League abbastanza abbordabile che può permettere alla squadra di serba di raggiungere gli spareggi per la fase a gironi.

Anche se sulla carta molto meno quotato, lo Sheriff Tiraspol è il club più titolato della Moldavia e vanta 19 successi in campionato, 10 coppe nazionali e 7 supercoppe. In campo internazionale la squadra non gode degli stessi trionfi, anzi. Gli ospiti non hanno mai raggiunto la fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie. Il miglior piazzamento in una coppa continentale di prestigio è un terzo posto alla fase a gironi di Europa League nel 2009-10 (piazzamento che comunque non portò i moldavi alla qualificazione per la fase a eliminazione diretta – ndr).

I bookmakers parlano chiaro e il favorito assoluto è la Stella Rossa. La vittoria dello Sheriff Tiraspol è quotata a 10.00, il pareggio a 4.50.