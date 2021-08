Superliga Argentina: Patronato contro il Newell’s Old Boys a caccia del primato

Superliga Argentina: Club Atlético Patronato de la Juventud Católica – Newell’s Old Boys

Calcio d’inizio previsto alle 21:45

PRIMO TEMPO

PROBABILI FORMAZIONI

Club Atlético Patronato de la Juventud Católica (4-4-1-1):Matias Ibanez; Lucas Kruspzky, Oliver Paz Benitez, Rolando Garcia, Lautaro Geminiani; Gabriel Gudino, Brian Nievas, Tiago Banega, Nicolas Delgadillo; Hector Canteros; Sebastian Sosa. Allenatore: Mario Sciacqua.

Newell’s Old Boys (4-1-4-1): Alan Aguerre; Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, Facundo Mansilla Zahir, Franco Negri; Juan Sforza; Justo Giani, Jeronimo Cacciabue, Nicolas Castro, Ramiro Sordo; Ignacio Scocco. Allenatore: Germán Burgos.

PRE-PARTITA

Nella Superliga Argentina la vetta è momentaneamente occupata dal trio composto da San Lorenzo, Indipendiente e Racing Avellaneda. Questa sera il campionato potrebbe avere un nuovo padrone solitario, infatti sia il Patronato che il Newell’s Old Boys hanno 6 punti in classifica e in caso di vittoria, una delle due squadre potrebbe volare in testa con 9 punti.

Il Patronato viene da una netta sconfitta per 2 a 0 contro l’Indipendiente, partita che ha rallentato il buon inizio di stagione degli uomini di Sciacqua. Il Newell’s Old Boys vengono invece da una brillante vittoria per 4 a 2 contro l’Estudiantes. La squadra allenata da Burgos ha finora perso solo la partita con l’Argentinos Juniors.

I padroni di casa sono i grandi favoriti secondo i bookmakers.