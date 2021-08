Volley femminile, quarti di finale delle Olimpiadi: Italia – Serbia

Volley femminile – quarti di finale

Italia – Serbia

Pre-Partita

L’urna di Tokyo non è stata fortunata per le azzurre. La squadra allenata da Davide Mazzanti deve vedersela con la Serbia. Accoppiamento pericoloso, non a caso le serbe fanno tornare a galla ricordi amari. Nella finale mondiale del 2018 la nazionale serba ha battuto proprio l’Italia.

C’è voglia di vendetta e riscatto ma soprattutto il volley femminile vuole conquistare una medaglia. Le azzurre partono con il pronostico avverso e non sarà facile superare la corazzata guidata da Tijiana Boskovic. Paola Egonu e compagne puntano a far meglio del squadra maschile eliminata ai quarti di finale dall’Argentina. Inoltre la nazionale di volley femminile vuole sfatare il tabù che non l’ha mai vista superare i quarti di finale (eliminate tre volte nel 2004, 2008, 2012).

Il cammino delle azzurre del volley femminile

L’Italia nonostante due sconfitte, in particolar modo bruciante quella subita dalla Cina, non ha sfigurato nel proprio girone. Le azzurre hanno chiuse al secondo posto alle spalle delle forti statunitensi. Il piazzamento comunque non è bastato per evitare un avversario di livello e infatti l’urna ha voluto la Serbia, campione del mondo in carica.

La vincente della partita sfiderà in semifinale una tra USA e Repubblica Dominicana.