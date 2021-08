Wisla Cracovia – Napoli, azzurri in Polonia senza Osimhen

Wisla Cracovia – Napoli

Probabili formazioni

WISLA CRACOVIA (4-2-3-1): Bieganski; Gruszkowski, Frydrych, Sadlok, Hanousek; El Mahdiou, Zhukov; Yeboah, Skvarka, Starwynski; Kliment. Allenatore: Gula.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Machach, Politano, Zedadka. Allenatore: Spalletti.

Pre-Partita Wisla Cracovia – Napoli

Il Wisla Cracovia ha deciso di festeggiare il 115esimo compleanno giocando un’amichevole contro il Napoli. La squadra polacca nella sua lunga storia ha vinto 13 titoli, 4 coppe nazionali, 1 supercoppa polacca, 1 coppa di lega polacca. In Europa non è mai riuscita a imporsi in nessuna competizione, raggiungendo solo nel lontano 1978/79 i quarti di finale della Coppa dei Campioni.

Il nuovo Napoli di Spalletti sta disputando un buon precampionato nonostante il mercato sia totalmente fermo. I partenopei sono riusciti anche a battere per 3 a 0 il Bayern Monaco. Le buone premesse potrebbero non essere rispettate, gli azzurri sono arrivati in Polonia con la ‘coperta’ molto corta in attacco. Sono assenti Osimhen, Petagna, Insigne, Lozano e Mertens. Spalletti può contare solo su Matteo Politano al quale affiancherà Machach e il giovane algerino Zedadka. A centrocampo il tecnico toscano dovrebbe affidarsi al trio che disputerà l’inizio della stagione: Elmas, Lobotka, Zielinski. A difesa Malcuit, Manolas, Koulibaly e Mario Rui aiuteranno Ospina a tenere la porta inviolata.