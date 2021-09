La Svizzera in Irlanda per mettere pressione all’Italia

Irlanda del Nord – Svizzera

Ore 20:45 – Stadio Windsor Park – Belfast

Formazioni

Irlanda del Nord (4-4-2): Peacock Farrell; Ballard, Cathcart, Brown, Ferguson; Dallas, McNair, McCann, Saville; Lafferty, McGinn. Allenatore: Baraclough.

Svizzera (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Frei, Sow; Steffen, Zuber; Seferovic. Allenatore: Murat Yakin.

Pre-partita

La situazione del Gruppo C delle qualificazioni mondiali in Qatar, vede l’Italia al primo posto con 11 punti e 5 partite, la Svizzera al secondo posto con 7 punti in 3 partite (due in meno degli azzurri) e l’Irlanda del Nord quarta alle spalle della Bulgaria, con 4 punti in 3 partite (i bulgari hanno 5 punti totalizzati giocando 5 match).

Gli elvetici dopo aver fermato l’Italia in casa, hanno sete di vittoria per poter tentare l’aggancio e il sorpasso proprio a scapito degli uomini di Roberto Mancini. La nazionale guidata da Yakin ha il coltello dalla parte del manico, infatti qualora dovesse vincere entrambe le partite che ha in meno rispetto all’Italia, la supererebbe in classifica. Anche se la Svizzera ha il suo destino nelle proprie mani c’è comunque da fare i conti con l’Irlanda del Nord. Gli irlandesi non vogliono ancora salutare i sogni di gloria e puntano almeno a raggiungere il secondo posto per giocarsi tutto nei play-off.

I bookmakers sono tutti schierati per la vittoria degli elvetici ma attenzione alle sorprese.