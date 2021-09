Qualificazioni mondiali: Italia obbligata a vincere

Italia – Lituania

Ore 20:45 – Mapei Stadium – Reggio Emilia

Formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Calabria; Locatelli, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Raspadori, Berardi. All. Mancini.

LITUANIA (4-5-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Novikovas, Slivka, Verbickas, Megelaitis, Jankauskas; Kazlauskas. All. Razanauskas.

Pre-partita

A un mese dalla vittoria dell’Europeo nessuno si sarebbe mai aspettato un’Italia in difficoltà in queste qualificazioni mondiali Qatar22. Gli azzurri di Roberto Mancini dopo il brutto pareggio casalingo contro la Bulgaria e lo stop esterno con la Svizzera, sono praticamente obbligati a vincere per poter sperare di passare il turno da primi. Al momento la nazionale tricolore guida il Gruppo C delle qualificazioni mondiali di calcio ma ha ben due partite di vantaggio sulla Svizzera, seconda a soli 4 punti di distacco.

Nonostante la caratura inferiore dell’avversario, la partita non è da prendere sottogamba, anzi. In primis bisogna cercare di far quanti più gol è possibile e dare la scossa a un reparto offensivo che negli ultimi 180 minuti ha messo in rete soltanto 1 pallone. La vittoria inoltre serve a mantenere alta la pressione sulla Svizzera, infatti ricordiamo che in queste qualificazioni mondiali in Qatar, passa soltanto la prima del girone. La seconda va agli spareggi e l’ultima volta che l’Italia è finita agli spareggi sappiamo tutti com’è andata a finire.