LIVE Picerno ACR Messina Serie C in diretta, cronaca e risultato in tempo reale

Oggi domenica 26 settembre, potrete seguire la cronaca LIVE del match tra Picerno e ACR Messina in diretta dallo Stadio Comunale Donato Curcio di Picerno (PZ). L’incontro è valido per la 5^ giornata di Serie C girone C 2021/22. Fischio d’inizio previsto per le ore 14:30.

LIVE Picerno ACR Messina Serie C: come arrivano le 2 squadre al match

L’incontro Picerno ACR Messina mette a confronto due squadre che hanno iniziato la stagione in modo praticamente uguale. Da un lato i padroni di casa del Picerno che in 4 partite hanno collezionato 5 punti frutto di 1 vittoria (in trasferta contro la Turris), di 2 pareggi (entrambi per 0-0 contro il Catanzaro e la Vibonese) e di 1 sconfitta (di misura 0-1 contro il Bari). Dall’altro i neopromossi dell’ACR Messina che sempre con 1 vittoria (contro il Virtus Francavilla per 1-0) e 2 pareggi (contro il Palermo 1-1 e contro la Paganese 4-4) hanno collezionato 5 punti in classifica. L’unica sconfitta per i siciliani è stata subita in casa del Monopoli per 2-1. Seguiteci per la cronaca testuale e il risultato in tempo reale del LIVE tra Picerno e ACR Messina, in diretta su SuperNews.

LIVE Picerno ACR Messina Serie C: i precedenti

La gara di domenica 26 settembre tra Picerno e ACR Messina sarà una sfida inedita tra le 2 compagini. Mai, fino ad ora, lucani e siciliani si erano affrontate prima in una competizione ufficiale.