LIVE Sonego-Fucsovics, risultato in tempo reale Atp Metz 2021: inizio ore 16.00

(5) LORENZO SONEGO – MARTON FUCSOVICS, Court Central ore 16.00

Primo turno Atp 250 Metz 2021 (cemento indoor)

Sonego affronta Fucsovics nell’esordio all’Atp Metz 2021

Il tennista di Torino, testa di serie n°5 del 250 francese, inizia il suo percorso sfidando l’ungherese Marton Fucsovics (n°41 Atp) al primo turno. Tre i precedenti a livello di circuito maggiore, con l’azzurro in svantaggio per 2-1 (il magiaro ha vinto l’unico confronto a livello indoor).

La stagione dei due sfidanti

Lorenzo Sonego ha iniziato il 2021 con l’Atp Melbourne 2, dove perde al primo turno. All’Australian Open non va oltre il secondo turno, mentre a Montpellier si ferma ai quarti di finale (sconfitta dal belga David Goffin, futuro vincitore). Arrivano ben due sconfitte di fila all’esordio a Rotterdam e Doha, per poi raggiungere il terzo turno a Dubai (anche qui perde contro il futuro trionfatore del torneo, il russo Aslan Karatsev). Chiude la prima parte dell’anno sul cemento centrando il quarto turno nel Masters 1000 di Miami. Inizia poi la stagione “ufficiale” su terra battuta e inizia da Cagliari, dove ottiene il primo titolo del 2021 battendo il serbo Laslo Djere in finale.

Nel 1000 di Montecarlo si ferma al secondo turno, mentre salta per un infortunio domestico il successivo 1000 di Madrid. A Roma conquista la sua prima semifinale in un 1000, prima delle sconfitte nel secondo turno di Parma e nel primo al Roland Garros. Sui campi verdi parte dal Queen’s, dove è subito fuori all’esordio; ad Eastbourne, invece, conquista il secondo atto conclusivo dell’anno ma si arrende contro l’australiano Alex De Minaur. A Wimbledon raggiunge per la prima volta il quarto turno ma si arrende contro lo svizzero Roger Federer.

Torna a giocare sul cemento ai Giochi Olimpici Tokyo 2020, fermandosi al secondo turno. Ottiene poi due primi turni (nel 1000 di Toronto e allo US Open), intervallati dal terzo raggiunto nel 1000 di Cincinnati.

Il nativo di Nyiregyhaza ha anch’egli cominciato l’anno all’Atp Melbourne 2, perdendo al secondo turno. Nello Slam australiano raggiunge il terzo turno, mentre nel successivo torneo di Rotterdam centra la finale ma perde contro il russo Andrey Rublev. E’ costretto al ritiro prima di giocare i quarti di finale a Doha, confermando lo stesso risultato anche a Dubai. Chiude la prima parte del 2021 sul cemento nel 1000 di Miami, dove si ferma al terzo turno. Comincia la stagione europea su terra battuta con due sconfitte all’esordio (nei 1000 di Montecarlo e Madrid), per poi raggiungere il secondo turno nel 1000 di Roma, a Ginevra e all’Open di Francia.

Sui campi verdi perde al primo turno a Stoccarda e al secondo ad Eastbourne, per poi centrare il suo primo quarto di finale Slam nei “The Championships” (perdendo contro il serbo Novak Djokovic, futuro vincitore). Sul cemento nordamericano si ferma al primo turno nel 1000 di Cincinnati e al terzo di Winston Salem, prima di perdere nuovamente all’esordio nello Slam statunitense.

Sonego – Fucsovics: i precedenti

Montecarlo 2021 – Terra battuta – Primo turno – SONEGO b. Fucsovics 6-3 6-4

Vienna 2019 – Cemento indoor – Primo turno – FUCSOVICS b. Sonego 6-4 6-4

Monaco di Baviera 2019 – Terra battuta – Primo turno – FUCSOVICS b. Sonego 7-5 4-6 7-6(8)

Sonego – Fucsovics, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e la piattaforma SuperTenniX (sia da PC che da smartphone).