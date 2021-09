Newcastle – Leeds, squadre a caccia della prima vittoria in Premier

NEWCASTLE – LEEDS

St James’ Park – Calcio d’inizio ore 21:00

FORMAZIONI

NEWCASTLE (3-5-2): Darlow; Fernandez, Lascelles, Schar; Manquillo, Willock, Hayden, Almiron, Ritchie; Joelinton, Saint-Maximin. All. Steve Bruce.

LEEDS (4-5-1): Meslier; Dallas, Ayling, Cooper, Firpo; Raphinha, Rodrigo, Phillips, Roberts, Harrison; Bamford. All. Marcelo Bielsa.

PRE-PARTITA NEWCASTLE – LEEDS

Questa Premier League è inizia in salita per entrambe le squadre ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Al momento su quattro gara il Leeds è andato leggermente meglio dei rivali, pareggiando due partite. I padroni di casa invece occupano la penultima posizione con un solo punto in classifica. Pur vero che il campionato è appena iniziato ma sia Newcastle che Leeds hanno bisogno di una scossa.

Per gli uomini di Steve Bruce si prospetta una stagione altalenante. Il gioco non sembra ottimale e i risultati probabilmente non arrivano proprio per questo motivo. Al momento l’unico pareggio contro il Southampton è arrivato anche in modo beffardo, infatti i Saints hanno firmato il 2 a 2 in pieno recupero.

Fa molto più effetto vedere la squadra di Bielsa, lo scorso anno vicinissima alla zona Europa League, al diciassettesimo posto. A parziale giustificazione per il Leeds c’è il calendario sfavorevole. I Whites nei primi quattro match hanno già giocato in trasferta contro Manchester United e Liverpool. Il bilancio all’Old Trafford e all’Anfield è comunque misero: due sconfitte, otto gol subiti e soltanto uno fatto.

Per i bookmakers il Leeds è favorito con una quota di 2.25 mentre sconfitta e pareggio sono quotati rispettivamente a 3.00 e 3.60.