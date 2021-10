Bayern a Leverkusen per riprendersi la vetta della classifica

Bayer Leverkusen – Bayern Monaco

Start 15:30

Arbitro Sven Jablonski

FORMAZIONI

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky, Frimpong, Kossounou, Tah, Hincapie, Aránguiz, Demirbay, Adli, Wirtz, Diaby, Schick. Allenatore: Seoane.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer, Süle, Upamecano, Hernandez, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Sané, Lewandowski. Allenatore: Nagelsmann.

PRE-PARTITA

Alla BayArena va in scena il big-match dell’ottava giornata della Bundesliga: Bayer Leverkusen – Bayern Monaco. Entrambe le squadre dopo sette partite in campionato hanno 16 punti, appena due in meno del Borussia Dortmund leader (i gialloneri hanno però una partita in più – ndr). L’andamento dei padroni di casa sta stupendo gli addetti ai lavori. La squadra del Bayer Leverkusen è certamente attrezzata per cercare un posto nell’Europa che conta ma una partenza così lanciata ha sorpreso un po’ tutti. D’altra parte gli ospiti sono come ogni anno i favoriti al titolo ma quest’anno le grane sembrano maggiori. Gli uomini di Nagelsmann per espugnare la BayArena sono obbligati a sfoderare una delle migliori prestazioni.

Nonostante l’attacco degli ospiti è il migliore della Bundesliga con una media di 3,4 gol a partita, il capocannoniere del campionato tedesco gioca con la casacca del Leverkusen: Patrick Schick.

I bookmakers danno favorito il Bayern Monaco con una quota di 1.67; la vittoria dei padroni di casa è data a 4.20 e il pareggio a 4.50.