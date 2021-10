Diretta Serie B, Parma con il Monza per rilanciarsi

Diretta Serie B: Parma – AC Monza

Formazioni Parma – AC Monza

PARMA (4-3-3): Buffon; Delprato, Danilo, Cobbaut, Coulibaly; Juric, Schiattarella, Brunetta; Man, Tutino, Mihaila. All.: Maresca.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marrone, Caldirola; Pereira, Valoti, Barbers, Mazzitelli, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Ciurria. All.: Stroppa.

Diretta Serie B: pre-partita Parma – AC Monza

La Serie B è un campionato difficile e molto poco scontato. Lo sanno bene Parma e AC Monza, due squadre allestite per la promozione che invece navigano nella parte bassa della classifica. I ducali sono tredicesimi con appena 9 punti conquistati in 7 partite. Troppo poco per soddisfare una piazza che vuole risalire subito in Serie A anche in considerazione della rosa. Il Monza che lo scorso anno ha fallito il passaggio nella massima serie venendo eliminato ai play-off promozione, quest’anno sembra essere partito peggio. I brianzoli hanno gli stessi punti del Parma ma una peggiore differenza reti. Il campionato cadetto è appena iniziato e la zona promozione è ancora vicina ma la rimonta deve partire da oggi.

Numeri alla mano, le statistiche sorridono agli ospiti. Nei ben 30 precedenti in Serie B il bilancio vede 13 vittorie per il Monza 5 successi degli emiliani e 12 pareggi.

Bookmakers indecisi con Parma leggermente favorito a quota alta 2.25. La vittoria ospite è data a 3.25 che è la stessa quotazione del pareggio.