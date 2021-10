Dove vedere Parma-Monza, streaming e diretta Tv – Sky o DAZN?

DOVE VEDERE PARMA-MONZA – Serie B –

Allo Stadio Ennio Tardini di Parma si affrontano due squadre dalle quali ci si aspettava molto di più in termini di risultati. Due formazioni alla ricerca di punti importanti si sfidano domenica 17 ottobre 2021 alle ore 16.15. Match guidato dall’arbitro Maresca.

Il Parma, che alloggia in 13esima posizione in classifica, con 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha appena 9 punti. Nelle ultime due gare i ducali hanno ottenuto due pareggi, l’ultimo contro la SPAL.

Il Monza, dopo un campionato eccellente giocato lo scorso anno, in questa stagione non riesce ancora a carburare. Difficoltà a trovare la vittoria per i lombardi che, con 9 punti in classifica, così come gli avversari, hanno ottenuto 2 vittorie e 3 pareggi. Tra le due squadre la differenza è nelle reti fatte e subite: il Parma 12/10 contro le 7/8 del Monza.

I precedenti. Parma-Monza si sono incontrate già in 30 occasioni nel campionato cadetto: 12 pareggi; 5 vittorie del Parma e 13 vittorie del Monza.

Dove vedere Parma-Monza, streaming e diretta Tv

La sfida al Tardini tra Parma-Monza potrà essere seguita su diverse piattaforme. Su DAZN (Tutta la Serie B è solo su DAZN a 29,99. Attiva ora, disdici quando vuoi) sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati a TimVision Box; consolle XBox; PlayStation 4-5; Google Chromecast; Amazon Fire Tv Stick.

Su Sky, invece, Parma-Monza sarà trasmessa sui canali Sky Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

In diretta streaming, invece, la sfida Parma-Monza si potrà seguire su DAZN, Sky Go ed Helbiz Live sarà possibile guardare Parma-Monza in diretta streaming sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone, iPad, scaricando le rispettive app, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme. E per concludere anche su NOW, il servizio streaming e on demand di Sky.