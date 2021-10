Empoli – Inter, nerazzurri con Sanchez dal primo minuto

EMPOLI – INTER

Stadio Carlo Castellani

Arbitro: Chiffi.

Assistenti: Valeriani, Mastrodonato.

Quarto Uomo: Di Martino.

VAR: Valeri.

FORMAZIONI EMPOLI-INTER

EMPOLI (4-3-1-1): Vicario; Stojanovic; Ismajli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. All.: Andreazzoli.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Lautaro, Sanchez. All.: Farris (Inzaghi squalificato).

PRE-PARTITA

L’Inter senza Simone Inzaghi in panchina deve ripartire la sua corsa verso la testa della classifica. Il Milan vittorioso contro il Torino e il turno interno del Napoli, obbligano i nerazzuri a sbancare il Castellani di Empoli. Impresa non semplice visto che la squadra di Andreazzoli si è dimostrata un avversario sempre ostico.

Nonostante questo per la compagine di Milano spazio al turnover con il ritorno dal primo minuto di Sanchez in attacco.

Le statistiche sorridono all’Inter, infatti l’Empoli ha perso tutte le ultime sette gare di Serie A contro i nerazzurri. La formazione toscana può vantare solo tre vittorie in 26 confronti contro i campioni d’Italia in carica. Dal canto suo, la squadra ospite ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime sei trasferte di campionato contro l’Empoli.

Per i bookmakers i padroni di casa sono sfavoriti e la loro vittoria è data a 6.75, il pareggio a 5.0 mentre la vittoria ospite a 1.45.