Germani Brescia – GeVi Napoli Basket: lombardi a caccia del primo successo

Germani Brescia – GeVi Napoli Basket

PalaLeonessa di Brescia – start ore 17.30

Arbitri Carmelo Paternicò (Piazza Armerina), Andrea Bongiorni (Pisa), Gianluca Capotorto (Palestrina)

Pre-Partita: Germani Brescia – GeVi Napoli Basket

Una sfida delicata fra due squadre che a scanso di sorprese lotteranno per non retrocedere. La GeVi Napoli Basket arriva da una bella vittoria, la prima stagionale, contro Treviso. A differenza i padroni di casa sono ancora a caccia del primo successo, avendo subito ben tre sconfitte consecutive.

I due quintetti si sono già affrontati quest’anno in Supercoppa Italiana. Andata a Brescia a favore dei partenopei che si sono imposti 87 a 77. Nel ritorno la Germani Brescia ha consumato la sua vendetta espugnando il PalaBarbuto con il punteggio di 81 a 74.

Una sfida tosta che vede in campo ben tre ex. Con la maglia della GeVi Napoli Basket scenderanno sul parquet Andrea Zerini, a Brescia dal 2018 al 2020 ed Eric Lombardi che nel 2012-2013 ha giocato con la squadra lombarda. Nel roster dei padroni di casa c’è Christian Burns, protagonista della Promozione della Gevi in Serie A, non a caso MVP della finale dei playoff contro Udine della scorsa stagione.

Il coach dei partenopei, Sacripanti, ha recentemente dichiarato: “Si affrontano due squadre che si conosco bene e che stanno procedendo nel loro percorso. Brescia ha giocato tre buone partite, perdendo sempre nel finale senza capitalizzare. Siamo consapevoli che, domani, in casa, si giocheranno molto. Noi dobbiamo continuare nella nostra crescita tecnico-tattica e, alla seconda gara in trasferta, migliorare anche dal punto di vista caratteriale. Sarà una partita molto importante. La cosa fondamentale sarà evitare momenti di pausa nel corso della gara”.