GeVi Napoli Basket – Virtus Segafredo Bologna, partenopei a caccia dell’impresa

GeVi Napoli Basket – Virtus Segafredo Bologna

Pre-Partita GeVi Napoli Basket – Virtus Segafredo Bologna

Al PalaBarbuto di Napoli va in scena la classica sfida testa-coda dove i padroni di casa ‘quasi’ ultimi della classe, ospitano i leader del campionato nonchè superfavoriti per la vittoria finale.

I partenopei guidati in panchina da coach Sacripanti vogliono cancellare subito la sconfitta subita a Brescia e smuovere la classifica. Al momento la GeVi Napoli Basket ha ottenuto una sola vittoria in campionato contro la Nutribullet Treviso alla terza giornata (col punteggio di 82-70). Per il giocatore del Napoli Josh Mayo, questa sarà l’ultima partita con la canotta della GeVi. Il cestista americano ha rescisso il contratto e settimana prossima tornerà negli Stati Uniti per motivi familiari.

Tutt’altro umore per la Virtus Segafredo Bologna. Le V-nere sono intenzionate a mantenere l’imbattibilità stagionale (sono già nove le vittorie tra Supercoppa Italiana, Campionato ed EuroCup – debutto vincente contro il Bursaspor mercoledì scorso). Il quintetto diretto da Coach Scariolo vuole subito rispondere alla vittoria dell’Olimpia Milano in trasferta al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna di ieri sera (86-75 il risultato finale, con la Effe che ha messo in difficoltà la corazzata milanese fino all’ultimo quarto).

Pronostico tutto a favore degli ospiti ma la palla è rotonda e Napoli non mollerà facilmente.