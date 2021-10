LIVE Berrettini-Fritz, risultato in tempo reale Atp Indian Wells 2021: inizio ore 20.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(5) MATTEO BERRETTINI – (31) TAYLOR FRITZ, STADIUM 2 ore 20.00

Terzo turno Atp Masters 1000 Indian Wells 2021 (cemento)

Berrettini sfida Fritz nel 3° turno dell’Atp Indian Wells 2021

Il nativo di Roma (testa di serie n°5 del Masters 1000 statunitense), dopo aver avuto un bye all’esordio e sconfitto il qualificato cileno Alejandro Tabilo, se la vedrà contro Taylor Fritz per l’accesso agli ottavi di finale. Il tennista americano, n°31 del seeding, ha avuto la meglio sul connazionale Brandon Nakashima dopo il bye del primo turno. Un solo precedente tra i due, in Coppa Davis, nel quale l’azzurro ne uscì sconfitto.

La stagione dei due sfidanti

Matteo Berrettini ha iniziato il 2021 all’Atp Cup, raggiungendo la finale con la sua Italia e perdendo contro la Russia (vincendo tre dei quattro singolari giocati). Partecipa poi all’Australian Open, dove è costretto al ritiro prima del suo match di quarto turno. L’infortunio agli addominali lo costringe ad uno stop e rientra nel circuito due mesi dopo, sul rosso del Masters 1000 di Montecarlo, dove è stato sconfitto nel turno d’esordio. Nel successivo torneo di Belgrado sorprende e ottiene il primo titolo stagionale, sconfiggendo nell’ultimo atto il russo Aslan Karatsev.

Al 1000 di Madrid fa ancora bene e raggiunge la finale, dove perde contro il tedesco Alexander Zverev; nel successivo 1000 di Roma si ferma, invece, al terzo turno. Centra poi i quarti al Roland Garros (sconfitto da Djokovic, futuro vincitore del torneo). Su erba gioca al Queen’s e conquista il secondo torneo del 2021, battendo nell’ultimo atto il britannico Cameron Norrie.

Torna a giocare sul cemento a Washington, dove ottiene il secondo titolo del 2021 (battendo in finale lo statunitense Mackenzie McDonald). Non va oltre il secondo turno sia nel 1000 di Toronto che in quello di Cincinnati, mentre all’US Open raggiunge il quarto turno. Partecipa poi a Sofia, dove vince il terzo torneo dell’anno battendo il francese Gaël Monfils nell’atto finale.

Il nativo di Rancho Santa Fe, invece, ha cominciato l’anno con l’Atp Melbourne 2, fermandosi al terzo turno. Nello Slam australiano centra il terzo turno per il terzo anno consecutivo, cedendo contro il serbo Novak Djokovic (futuro vincitore), per poi raggiungere la semifinale a Doha. Nel torneo di Dubai si ferma al terzo turno, mentre nel 1000 di Miami perde al quarto turno.

A Monaco di Baviera centra i quarti, per poi finire questo periodo sul rosso con due secondi turni nei 1000 di Madrid e Roma e la rinuncia all’Open di Francia. Inizia la stagione sul verde al Queen’s e ad Eastbourne, dove non va oltre il secondo turno. Va peggio nei “The Championships”, dato che è subito fuori all’esordio. Rientra sui campi in cemento durante i Giochi Olimpici Tokyo 2020, perdendo al secondo turno. A Washington centra i quarti, mentre nel 1000 di Toronto si ferma al secondo turno e nello Slam statunitense al primo.

Va meglio durante la stagione indoor, dato che arriva ai quarti di finale sia a Nur Sultan che a Sofia.

Berrettini – Fritz: i precedenti

Coppa Davis 2019 – Cemento indoor – Round Robin – FRITZ b. Berrettini 5-7 7-6(5) 6-2

Berrettini – Fritz, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV.