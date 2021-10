LIVE Musetti-Mager, risultato in tempo reale Atp Anversa 2021: inizio ore 16.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

LORENZO MUSETTI – GIANLUCA MAGER, 3° match sul Court 1 dalle 13.00 (dopo De Minaur-Nakashima)

Primo turno Atp 250 Anversa 2021 (cemento indoor)

Musetti affronta Mager nell’esordio all’Atp Anversa 2021

Il nativo di Carrara (n°69 Atp) inizia il suo percorso nel 250 belga sfidando, nel turno d’esordio, Gianluca Mager. Il tennista di Sanremo, n°67, ha già affrontato il connazionale ma è uscito sconfitto nell’unico precedente.

La stagione dei due sfidanti

Lorenzo Musetti ha iniziato il 2021 mancando la qualificazione all’Australian Open, per poi raggiungere il secondo turno nel Challenger di Istanbul. Gioca poi in quello di Antalya, su terra battuta, e raggiunge la prima finale della stagione, arrendendosi allo spagnolo Jaume Munar; nel Challenger di Antalya 2, invece, perde già all’esordio. Partecipa in seguito al Challenger di Biella 2 e raggiunge il secondo atto conclusivo dell’anno, dove è sconfitto dal sudcoreano Soonwoo Kwon; in quello di Gran Canaria, al contrario, si ferma al 2° turno. Il primo grande risultato, a livello Atp, arriva però nel successivo torneo di Acapulco, dove da qualificato riesce a raggiungere la semifinale. Nel Masters 1000 di Miami riesce a raggiungere il terzo turno.

Inizia la stagione “ufficiale” sul rosso a Cagliari, fermandosi ai quarti, mentre nel 1000 di Montecarlo è sconfitto all’esordio. A Barcellona non va oltre il secondo turno, ripetendo lo stesso risultato anche nel 1000 di Roma. Torna a far bene a Lione, dove centra la semifinale e si arrende al greco Stefanos Tsitsipas (futuro vincitore), mentre a Parma non va oltre il secondo turno. Partecipa infine al suo primo Roland Garros e raggiunge il quarto turno, dove è costretto al ritiro nel quinto set contro Novak Djokovic (che poi avrebbe vinto il titolo). Su erba gioca solamente a Wimbledon, dove esce di scena al primo turno.

Torna a giocare sulla terra battuta a Båstad, prima del rientro sul cemento nei Giochi Olimpici Tokyo 2020: in entrambi i casi arriva la sconfitta all’esordio. A Winston Salem perde nuovamente al primo turno, mentre all’US Open raggiunge il secondo. Il momento no perdura nei tornei successivi: secondo turno a Nur Sultan, sconfitte all’esordio a Sofia e nel 1000 di Indian Wells.

Il tennista di Sanremo ha cominciato l’anno all’Atp Melbourne e nello Slam australiano, perdendo in entrambi i casi all’esordio. Va poi a giocare sulla terra battuta sudamericana, centrando due primi turni (Cordoba e Santiago del Cile) ed un secondo a Buenos Aires. Gioca due Challenger consecutivi, arrivando nei quarti di finale in quello di Zadar, vincendo invece a Marbella (battendo lo spagnolo Jaume Munar in finale). Inizia poi la stagione europea e gioca l’Atp Marbella, perdendo al secondo turno, mentre a Belgrado si spinge sino ai quarti. Entra nel tabellone del 1000 di Roma con una wild card, fermandosi al secondo turno. A Parma è subito fuori all’esordio e nell’Open di Francia non va oltre il secondo turno.

Nel Challenger di Prostejov centra la semifinale, per poi giocare soltanto nei “The Championships” (durante la stagione sul verde): nella sua prima volta nella capitale britannica si ferma al secondo turno. Torna a giocare sul rosso ad Amburgo, dove perde al primo turno, mentre a Umago e Kitzbühel raccoglie un secondo turno ed un quarto di finale. Comincia la seconda parte del 2021 sul cemento a Winston Salem, perdendo al secondo turno, mentre è subito fuori all’esordio nello Slam statunitense. Altra sconfitta al primo turno a Metz, per poi arrivare ai quarti nel successivo torneo di Sofia.

Musetti – Mager: i precedenti

Parma 2021 – Terra battuta – Primo turno – MUSETTI b. Mager 4-6 6-1 6-2

Musetti – Mager, dove seguire il match

