Napoli – Bologna: Domenichini debutta sulla panchina azzurra

NAPOLI – BOLOGNA

Stadio Diego Armando Maradona

ARBITRO: Serra di Torino

GUARDALINEE: De Meo e Rossi

IV UOMO: Massimi

VAR: Mariani

PRE-PARTITA: NAPOLI – BOLOGNA

Negli ultimi anni la sfida tra Napoli e Bologna ha visto gli azzurri uscire vittorioso in ben otto occasioni su undici partite (sei successi sono arrivati fra le mura amiche). Il dato diventa meno preoccupante per la squadre di Mihajlovic se consideriamo i cinque incontri più recenti, nei quali il Bologna ha perso solo due volte.

La squadra di Spalletti è sempre andata a segno nelle precedenti sedici gare di Serie A contro gli emiliani e nella sua storia i partenopei sono riusciti a fare meglio soltanto contro il Como, andando in gol per 18 match consecutivi tra il 1950 e il 1987.

Gli ospiti non sembrano amare il fatto di giocare lontano dal proprio pubblico, infatti i rossoblu in trasferta soffrono di ‘pareggite’ (sono ben quattro i pareggi nelle ultime sei trasferte). Un’altra curiosità che riguarda la squadra emiliana è che la loro ultima vittoria in campionato ottenuta di giovedì, risale all’aprile 2012 contro il Cagliari.

Alla luce delle statistiche passate e dei numeri recenti, i principali bookmakers vedono favoritissimo il Napoli con una quota media di 1.30. Più alta la quota del pareggio 5.5 e sembra quasi impossibile la vittoria bolognese data a 10.0.

PROBABILI FORMAZIONI

Per il Napoli scalpita Dries Mertens in panchina. Il belga è andato a segno 11 volte in 13 partite contro il Bologna. Assenza pesante nelle file dei rossoblu è quella di Soriano. Con quest’ultimo in campo il Bologna ha vinto il 35% delle gare rispetto al 15% senza di lui.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. All. Spalletti (in panchina Domenichini).

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Barrow. All. Mihajlovic.