Legia Varsavia – Napoli, azzurri senza Insigne e Fabian

LEGIA VARSAVIA – NAPOLI

Stadio: Polish Army Stadium Warsaw

Arbitro: Visser (Bel).

Assistenti: De Neve e Wyns.

IV Uomo: Van Driessche.

VAR: Millot (Fra) – AVAR: Lambrechts.

PRE-PARTITA: STATISTICHE E CURIOSITÀ

Il Legia Varsavia capolista del girone è stato sconfitto in tutte le ultime cinque partite giocate contro squadre italiane nelle competizioni europee e in ben tre casi a battere i polacchi è stato proprio il Napoli. A dare più concretezze alle speranze azzurre è il fatto che i partenopei non hanno mai perso una partita UEFA contro una squadra polacca (su cinque incontri, quattro vittorie e un pareggio).

Ad ogni modo il Legia Varsavia resta una formazione temibile ma con un punto debole non di poco conto: l’attacco. La squadra di Golebiewski ha ottenuto due vittorie in tre match, segnando soltanto due gol e subendone ben tre. A differenze gli uomini di Spalletti hanno bucato la rete avversaria almeno due volte in tutte le ultime quattro gare di Europa League ma in questa stessa competizione, non vincono in trasferta dal lontano ottobre 2012.

FORMAZIONI

LEGIA VARSVAVIA (3-4-3): Miszta; Wieteska, Jedrzejczyk, Johansson; Ribeiro, Slisz, Mladenovic, Josuè; Luquinhas; Emreli, Kastrati. All.: Golebiewski.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. All.: Spalletti.