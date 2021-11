LIVE Alcaraz-Korda, risultato in tempo reale finale Next Gen Atp Finals Milano 2021: inizio ore 21.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(1) CARLOS ALCARAZ – (2) SEBASTIAN KORDA, Allianz Cloud Court ore 21.00

Finale Next Gen Atp Finals Milano 2021 (cemento indoor)

Alcaraz affronta Korda per la conquista delle Next Gen Finals 2021

Il tennista di El Palmar, testa di serie n°1 di queste Finals milanesi, ha conquistato l’atto conclusivo perdendo un solo set (vincendo il girone A) e se la vedrà con Sebastian Korda (n°2 del seeding). Lo statunitense è uscito vincitore dal gruppo B e ha perso quattro set, pur essendo imbattuto come lo spagnolo. Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito. Di seguito le regole differenti rispetto ai classici tornei:

Set da 4 game (tie-break sul 3-3)

Partite al meglio dei 5 set

Sul punteggio di 40-40 si gioca il “killer point”

Riscaldamento pre-partita ridotto a un solo minuto

Limite di un Medical Time Out a match per ogni giocatore

Possibilità di coaching

Toilet break cronometrati: massimo 3 minuti (+ eventuali altri 2 per cambiarsi l’abbigliamento)

La stagione dei due sfidanti

Carlos Alcaraz ha iniziato il 2021 all’Atp Melbourne, raggiungendo il terzo turno. Partecipa all’Australian Open ma non va oltre il secondo turno, così come nel Challenger di Gran Canaria 2. Conclude poi la prima parte di stagione sul cemento perdendo al primo turno sia ad Acapulco che nel Masters 1000 di Miami. Iniziano i tornei sulla terra battuta europea ed arriva in semifinale a Marbella, mentre a Barcellona è fuori all’esordio. Stesso risultato anche all’Atp Estoril, per poi fermarsi al secondo turno nel 1000 di Madrid. Il primo titolo del 2021 arriva nel Challenger di Oeiras 3, dove ha la meglio in finale sull’argentino Facundo Bagnis; al Roland Garros, invece, raggiunge il terzo turno.

Su erba partecipa solamente a Wimbledon, perdendo al secondo turno. Torna a giocare sul rosso e conquista il primo torneo Atp in carriera ad Umago (battuto il francese Richard Gasquet nell’atto conclusivo); a Kitzbühel, al contrario, è fuori già al primo turno. Rientra sui campi in cemento nel 1000 di Cincinnati, dove perde all’esordio. A Winston Salem raggiunge la semifinale, mentre allo US Open raggiunge il primo quarto di finale in un Major ma è costretto al ritiro per infortunio. Rientra nel 1000 di Indian Wells ed è subito sconfitto al primo turno; a Vienna, invece, centra la semifinale (arrendendosi al tedesco Alexander Zverev, poi vincitore del torneo). Nell’ultimo 1000, a Parigi Bercy, non va oltre il terzo turno.

Il tennista di Bradenton, invece, ha cominciato l’anno a Delray Beach, dove centra la prima finale Atp ma perde contro il polacco Hubert Hurkacz. Nel Challenger di Quimper ottiene il primo titolo stagionale, battendo lo slovacco Filip Horansky nell’atto conclusivo. Perde poi al primo turno nel Challenger di Biella e al secondo sia a Montpellier che ad Acapulco. Conclude la prima parte del 2021 sul cemento centrando i quarti di finale nel 1000 di Miami. Sulla rosso, invece, raccoglie due primi turni a Belgrado e Monaco di Baviera, mentre si ferma al secondo a Lione. A Parma conquista il 1° titolo Atp, sconfiggendo in finale l’italiano Marco Cecchinato; nell’Open di Francia, invece, è fuori all’esordio.

Durante la stagione verde centra i quarti ad Halle ed il quarto turno nei “The Championships”. Torna a giocare sul cemento a Washington, perdendo al terzo turno. Nel 1000 di Cincinnati non va oltre il secondo, mentre è costretto al ritiro durante il primo turno dello Slam statunitense. Nei tornei successivi i risultati sono inferiori rispetto alla prima parte di stagione: secondo turno raggiunto a San Diego, nel 1000 di Indian Wells e a San Pietroburgo. Prima delle Next Gen Finals Milano gioca nel 1000 di Parigi Bercy, perdendo al terzo turno.

Alcaraz – Korda: i precedenti

Confronto inedito

Alcaraz – Korda, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e la piattaforma SuperTenniX (sia da PC che da smartphone).