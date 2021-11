LIVE Djokovic-Monfils, risultato in tempo reale Atp Parigi Bercy 2021: inizio ore 14.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(1) NOVAK DJOKOVIC – (15) GAËL MONFILS, 3° match sul Court Central a partire dalle 11.00 (dopo Norrie-Fritz)

Terzo turno Atp Masters 1000 Parigi Bercy 2021 (cemento indoor)

Djokovic affronta Monfils negli ottavi dell’Atp Parigi Bercy 2021

Il nativo di Belgrado (testa di serie n°1 del Masters 1000 francese), dopo aver usufruito del bye all’esordio e sconfitto l’ungherese Marton Fucsovics, se la vedrà contro Gaël Monfils al terzo turno. Il transalpino, n°15 del seeding, ha avuto la meglio sul qualificato serbo Miomir Kecmanovic ed il connazionale Adrian Mannarino. Diciassette i precedenti tra i due, tutti vinti dal tennista serbo.

La stagione dei due sfidanti

Novak Djokovic ha iniziato il 2021 all’Atp Cup con la sua Serbia, non superando la fase ai gironi (due vittorie nei singolari disputati). All’Australian Open ha un problema fisico durante il terzo turno ma riesce a continuare e conquista il titolo, il nono in questo torneo (18° Slam in carriera), battendo nell’atto conclusivo il russo Daniil Medvedev. Rientra nel circuito sul rosso del Masters 1000 di Montecarlo, dove si ferma al terzo turno; a Belgrado, invece, raggiunge la semifinale.

Nel 1000 di Roma centra la seconda finale del 2021 ma perde contro lo spagnolo Rafael Nadal; gioca poi l’Atp Belgrado 2 e conquista il secondo torneo dell’anno (battendo il qualificato slovacco Alex Molcan nell’atto conclusivo). Conclude il periodo sulla terra battuta europea per la seconda volta in carriera il Roland Garros, imponendosi in finale contro il greco Stefanos Tsitsipas. Su erba gioca solamente a Wimbledon e lo conquista per la sesta volta, battendo l’italiano Matteo Berrettini nell’atto conclusivo.

Rientra sui campi in cemento duranti i Giochi Olimpici Tokyo 2021, dove perde in semifinale e poi manca la conquista della medaglia di bronzo. All’US Open manca lo storico obiettivo del “Grande Slam“, perdendo in finale contro Medvedev.

Il nativo di Parigi ha cominciato anch’egli l’anno all’Atp Cup, dove è eliminato al Round Robin con la sua Francia (un solo match giocato, perso). Nello Slam australiano non cambiano le cose e perde subito al primo turno. Dopo una lunga pausa (dovuta anche ad un infortunio) rientra durante la stagione europea su terra battuta, nel 1000 di Roma, dove è subito fuori all’esordio. Arrivano poi tre secondi turni consecutivi: Lione, Belgrado 2 ed Open di Francia. Sui campi verdi perde al primo turno ad Halle, mentre non va oltre il secondo ad Eastbourne e nei “The Championships”. Torna a giocare sul cemento durante i Giochi Olimpici Tokyo 2020, dove è subito fuori all’esordio.

I risultati migliorano nei tornei successivi, dove raggiunge i quarti nel 1000 di Toronto ed il terzo turno sia in quello di Cincinnati che nello Slam statunitense. Gioca poi a Metz, dove arriva sino in semifinale, mentre a Sofia raggiunge l’ultimo atto ma cede contro l’italiano Jannik Sinner. Nel 1000 di Indian Wells centra il quarto turno, a Vienna non va oltre il secondo.

Djokovic – Monfils: i precedenti

Dubai 2020 – Cemento – Semifinale – DJOKOVIC b. Monfils 2-6 7-6(8) 6-1 (VIDEO)

Atp Cup 2020 – Cemento – Round Robin – DJOKOVIC 6-3 6-2

Australian Open 2018 – Cemento – Secondo turno – DJOKOVIC 4-6 6-3 6-1 6-3

Eastbourne 2017 – Erba – Finale – DJOKOVIC 6-3 6-4

US Open 2016 – Cemento – Semifinale – DJOKOVIC 6-3 6-2 3-6 6-2

Toronto 2016 – Cemento – Semifinale – DJOKOVIC b. Monfils 6-3 6-2

Parigi Bercy 2014 – Cemento indoor – Terzo turno – DJOKOVIC 6-3 7-6(2)

Toronto 2014 – Cemento – Secondo turno – DJOKOVIC 6-2 6-7(4) 7-6(2)

Pechino 2013 – Cemento – Quarti di finale – DJOKOVIC 6-7(4) 6-2 6-4

Cincinnati 2011 – Cemento – Quarti di finale – DJOKOVIC b. Monfils 3-6 6-4 6-3

Montréal 2011 – Cemento – Quarti di finale – DJOKOVIC 6-2 6-1

Coppa Davis 2010 – Cemento indoor – Finale – DJOKOVIC 6-2 6-2 6-4

US Open 2010 – Cemento – Quarti di finale – DJOKOVIC 7-6(2) 6-1 6-2

Parigi Bercy 2009 – Cemento indoor – Finale – DJOKOVIC b. Monfils 6-2 5-7 7-6(3)

Giochi Olimpici Pechino 2008 – Cemento – Quarti di finale – DJOKOVIC 4-6 6-1 6-4

Roland Garros 2006 – Terra battuta – Terzo turno – 7-6(5) 7-6(5) 6-3

US Open 2005 – Cemento – Primo turno – 7-5 4-6 7-6(5) 0-6 7-5

Djokovic – Monfils, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV.