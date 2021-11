LIVE Fognini-Fucsovics, risultato in tempo reale Atp Parigi Bercy 2021: inizio ore 11.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

FABIO FOGNINI – MARTON FUCSOVICS, Court Central ore 11.00

Primo turno Atp Masters 1000 Parigi Bercy 2021 (cemento indoor)

Fognini sfida Fucsovics nell’esordio all’Atp Parigi Bercy 2021

Il nativo di Sanremo, n°37 Atp, inizia il suo percorso nel Masters 1000 francese affrontando l’ungherese Marton Fucsovics (n°40) al primo turno. Quattro i precedenti tra i due, con l’azzurro avanti per 3-1.

La stagione dei due sfidanti

Fabio Fognini ha iniziato il 2021 all’Atp Cup, raggiungendo la finale con la sua Italia ma perdendo in finale con la Russia (due vittorie e due sconfitte nei quattro singolari disputati). Partecipa poi all’Australian Open, spingendosi sino al quarto turno per il terzo anno consecutivo (sconfitto dallo spagnolo Rafael Nadal), mentre ad Acapulco si ferma al secondo turno. Arrivano altre due sconfitte al secondo turno, nel Masters 1000 di Miami e a Marbella (primo torneo sul rosso). Arriva sino ai quarti di finale nel 1000 di Montecarlo, mentre a Barcellona è squalificato durante l’incontro di secondo turno. Nel 1000 di Madrid raggiunge al secondo turno, come a Ginevra; nel 1000 di Roma, nel mezzo, è subito fuori al primo turno.

Conclude il periodo sulla terra battuta europea con il terzo turno al Roland Garros, per poi raggiungere il secondo turno sull’erba del Queen’s. A Wimbledon l’accesso agli ottavi di finale gli è ancora precluso, ottenendo il suo sesto terzo turno (quarto consecutivo). Torna brevemente a giocare sulla terra battuta ma perde all’esordio a Båstad. Inizia la seconda parte di stagione sul cemento e raggiunge il terzo turno ai Giochi Olimpici Tokyo 2020. Non va oltre il secondo turno sia nel 1000 di Toronto che in quello di Cincinnati, mentre all’US Open perde al primo turno. A San Diego è nuovamente fuori all’esordio, mentre nel 1000 di Indian Wells si ferma al terzo turno.

Il nativo di Nyiregyhaza, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Melbourne 2, perdendo al secondo turno. Nello Slam australiano raggiunge il terzo turno, mentre nel successivo torneo di Rotterdam centra la finale ma perde contro il russo Andrey Rublev. E’ costretto al ritiro prima di giocare i quarti di finale a Doha, confermando lo stesso risultato anche a Dubai. Chiude la prima parte del 2021 sul cemento nel 1000 di Miami, dove si ferma al terzo turno. Comincia la stagione europea su terra battuta con due sconfitte all’esordio (nei 1000 di Montecarlo e Madrid), per poi raggiungere il secondo turno nel 1000 di Roma, a Ginevra e all’Open di Francia.

Sui campi verdi perde al primo turno a Stoccarda e al secondo ad Eastbourne, per poi centrare il suo primo quarto di finale Slam nei “The Championships” (perdendo contro il serbo Novak Djokovic, futuro vincitore). Sul cemento nordamericano si ferma al primo turno nel 1000 di Cincinnati e al terzo di Winston Salem, prima di perdere nuovamente all’esordio nello Slam statunitense. Nei successivi cinque tornei arrivano altre quattro sconfitte al primo turno (Metz, San Diego, Indian Wells e Vienna), salvo i quarti raggiunti ad Anversa.

Fognini – Fucsovics: i precedenti

Roland Garros 2021 – Terra battuta – Secondo turno – FOGNINI b. Fucsovics 7-6(6) 6-1 6-2

Wimbledon 2019 – Erba – Secondo turno – FOGNINI b. Fucsovics 6-7(6) 6-4 7-6(3) 2-6 6-3

Parigi Bercy 2018 – Cemento indoor – Secondo turno – FOGNINI W/O

Vienna 2018 – Cemento indoor – Secondo turno – FUCSOVICS b. Fognini 4-6 6-3 6-2

Pechino 2018 – Cemento – Quarti di finale – FOGNINI b. Fucsovics 6-4 6-4

Fognini – Fucsovics, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV.