LIVE Musetti-Baez, risultato in tempo reale Next Gen Atp Finals Milano 2021: inizio ore 21.00

(3) LORENZO MUSETTI – (6) SEBASTIAN BAEZ, 2° match sull’Allianz Cloud Court dalle 19.30 (dopo Korda-Gaston)

Prima giornata del gruppo B, Next Gen Atp Finals Milano 2021 (cemento indoor)

Musetti affronta Baez nel 1° incontro alle Next Gen Finals 2021

Il nativo di Carrara, testa di serie n°3 di queste Finali giovanili, se la vedrà contro l’argentino Sebastian Baez (n°6 del seeding) nella prima giornata del gruppo B. In questo girone sono inseriti anche lo statunitense Sebastian Korda e il francese Hugo Gaston. Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito. Queste, invece, le regole differenti rispetto ai classici tornei:

Set da 4 game (tie-break sul 3-3)

Partite al meglio dei 5 set

Sul punteggio di 40-40 si gioca il “killer point”

Riscaldamento pre-partita ridotto a un solo minuto

Limite di un Medical Time Out a match per ogni giocatore

Possibilità di coaching

Toilet break cronometrati: massimo 3 minuti (+ eventuali altri 2 per cambiarsi l’abbigliamento)

La stagione dei due sfidanti

Lorenzo Musetti ha iniziato il 2021 mancando la qualificazione all’Australian Open, per poi raggiungere il secondo turno nel Challenger di Istanbul. Gioca poi in quello di Antalya, su terra battuta, e raggiunge la prima finale della stagione, arrendendosi allo spagnolo Jaume Munar; nel Challenger di Antalya 2, invece, perde già all’esordio. Partecipa in seguito al Challenger di Biella 2 e raggiunge il secondo atto conclusivo dell’anno, dove è sconfitto dal sudcoreano Soonwoo Kwon; in quello di Gran Canaria, al contrario, si ferma al 2° turno. Il primo grande risultato, a livello Atp, arriva però nel successivo torneo di Acapulco, dove da qualificato riesce a raggiungere la semifinale. Nel Masters 1000 di Miami riesce a raggiungere il terzo turno.

Inizia la stagione “ufficiale” sul rosso a Cagliari, fermandosi ai quarti, mentre nel 1000 di Montecarlo è sconfitto all’esordio. A Barcellona non va oltre il secondo turno, ripetendo lo stesso risultato anche nel 1000 di Roma. Torna a far bene a Lione, dove centra la semifinale e si arrende al greco Stefanos Tsitsipas (futuro vincitore), mentre a Parma non va oltre il secondo turno. Partecipa infine al suo primo Roland Garros e raggiunge il quarto turno, dove è costretto al ritiro nel quinto set contro Novak Djokovic (che poi avrebbe vinto il titolo). Su erba gioca solamente a Wimbledon, dove esce di scena al primo turno.

Torna a giocare sulla terra battuta a Båstad, prima del rientro sul cemento nei Giochi Olimpici Tokyo 2020: in entrambi i casi arriva la sconfitta all’esordio. A Winston Salem perde nuovamente al primo turno, mentre all’US Open raggiunge il secondo. Il momento no perdura nei tornei successivi: secondo turno a Nur Sultan, sconfitte all’esordio a Sofia e nel 1000 di Indian Wells. Ad Anversa perde al secondo turno, a Vienna al primo e nel 1000 di Parigi Bercy nuovamente al secondo (questa volta entrando in tabellone come lucky loser).

Il tennista di Buenos Aires ha cominciato l’anno con la vittoria nel Challenger di Concepcion, battendo in finale il connazionale Francisco Cerundolo (giocando l’intero anno solo sul rosso). Va poi a giocare sia l’Atp che il Challenger di Santiago del Cile: nel primo caso sconfitta all’esordio, nel secondo altro titolo conquistato (sconfitto il cileno Tomas Barrios nell’atto conclusivo). Al Challenger di Ostrava è costretto al ritiro durante il 2° turno, per poi vincere il 3° torneo del 2021 in quello di Zagabria (battendo in finale il peruviano Juan Pablo Varillas). Nel Challenger di Bratislava raggiunge un’altra finale ma si arrende all’olandese Tallon Griekspoor; in quello di Prostejov, al contrario, non va oltre il secondo turno.

Ad Amburgo riesce ad entrare come lucky loser ma deve ritirarsi prima del suo secondo turno; nel Challenger di San Marino, invece, è subito fuori all’esordio. Raggiunge la quinta finale dell’anno nel Challenger di Kiev, dove si arrende all’italiano Franco Agamenone. Partecipa poi ai Challenger di Santiago del Cile 2 e 3: nel primo centra l’atto conclusivo ma perde contro Varillas; nel secondo, invece, conquista il quarto torneo dell’anno battendo il brasiliano Felipe Meligeni Alves. Il quinto Challenger vinto nel 2021 arriva a Buenos Aires, dove ha la meglio sul brasiliano Thiago Monteiro nell’atto conclusivo. Nel successivo, disputatosi a Guayaquil, esce al primo turno.

Musetti – Baez: i precedenti

Confronto inedito

Musetti – Baez, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e la piattaforma SuperTenniX (sia da PC che da smartphone).