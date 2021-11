LIVE Zverev-Medvedev, risultato in tempo reale finale Atp Finals Torino 2021: inizio ore 17.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(3) ALEXANDER ZVEREV – (2) DANIIL MEDVEDEV, Centre Court non prima delle 17.00

Finale Atp Finals Torino 2021 (cemento indoor)

Zverev affronta Medvedev per la conquista delle Atp Finals 2021

Il nativo di Amburgo (testa di serie n°3 delle Finals di Torino), dopo aver sconfitto il serbo Novak Djokovic in semifinale, se la vedrà contro Daniil Medvedev nell’atto conclusivo. Il russo, n°2 del seeding, ha avuto la meglio sul norvegese Casper Ruud nel penultimo atto e aveva già affrontato Zverev nel Gruppo Rosso (vincendo e conquistando il primo posto). Undici i precedenti tra i due, con Medvedev avanti per 6-5. Per quanto riguarda le finali in carriera si tratta della ventottesima raggiunta dal tedesco (18 vinte e 9 perse, tra cui la vittoria nel “Torneo dei Maestri” 2018); il russo, invece, è a quota ventuno (13 vinte, 7 perse, tra cui il titolo delle Finals 2020, ultime giocate a Londra).

La stagione dei due sfidanti

Alexander Zverev ha iniziato il 2021 all’Atp Cup, dove conquista la semifinale con la Germania (vincendo però solo uno dei tre singolari disputati). Gioca poi all’Australian Open, dove raggiunge i quarti di finale e si arrende contro il serbo Novak Djokovic (futuro vincitore). A Rotterdam perde all’esordio, mentre ad Acapulco conquista il primo torneo del 2021, battendo il greco Stefanos Tsitsipas nell’atto conclusivo. Conclude la prima parte del 2021 sul cemento nel Masters 1000 di Miami, dove non va oltre il secondo turno.

Incomincia poi la stagione “ufficiale” su terra battuta e parte dal 1000 di Montecarlo, nel quale si ferma al terzo turno, mentre a Monaco di Baviera non va oltre i quarti. Nel 1000 di Madrid arriva il secondo titolo dell’anno (sconfiggendo in finale l’italiano Matteo Berrettini), in quello di Roma centra i quarti di finale e al Roland Garros raggiunge la semifinale. Sui campi verdi non va oltre un secondo turno ad Halle ed un quarto a Wimbledon.

Torna a giocare sul cemento durante i Giochi Olimpici Tokyo 2020, dove fa sua la medaglia d’oro battendo il russo Karen Khachanov. Nel 1000 di Cincinnati arriva il quarto torneo vinto nel 2021, avendo la meglio in finale sul russo Andrey Rublev. All’US Open si arrende in semifinale, mentre nel 1000 di Indian Wells si ferma nei quarti. A Vienna riesce a conquistare il quinto titolo stagionale (battendo lo statunitense Frances Tiafoe nell’atto conclusivo), per poi fermarsi in semifinale nel 1000 di Parigi Bercy.

Il nativo di Mosca ha cominciato anch’egli l’anno all’Atp Cup, dove si impone assieme alla sua Russia (vincendo i 4 singolari giocati e battendo in finale l’Italia). Nello Slam australiano raggiunge l’atto conclusivo ma perde contro il serbo Novak Djokovic. A Rotterdam perde all’esordio, mentre a Marsiglia arriva il primo titolo del 2021 (battendo in finale il francese Pierre-Hugues Herbert). Chiude la prima parte di stagione sul cemento al Masters 1000 di Miami, fermandosi ai quarti di finale.

Comincia il periodo sulla terra battuta europea partendo soltanto dal 1000 di Madrid (non va oltre il terzo turno), dato che era risultato positivo al COVID-19 prima di Montecarlo. Dopo la sconfitta nel secondo turno del 1000 di Roma, compie l’exploit all’Open di Francia e si ferma ai quarti. Sui campi verdi inizia da Halle, dove perde al primo turno; a Maiorca, invece, arriva il secondo torneo dell’anno (sconfitto, nell’atto conclusivo, lo statunitense Sam Querrey). Nei “The Championships” raggiunge il quarto turno, per la prima volta.

Torna a giocare sul cemento durante i Giochi Olimpici Tokyo 2020, dove perde ai quarti di finale. Vince poi il terzo titolo del 2021 al Masters 1000 di Toronto (battendo in finale lo statunitense Reilly Opelka) e raggiunge la semifinale in quello di Cincinnati. Nello Slam statunitense prosegue l’ottimo momento e ottiene il suo primo titolo in un Major (bloccando il Grande Slam di Djokovic). Nel 1000 di Indian Wells non va oltre il quarto turno, mentre in quello di Parigi Bercy raggiunge la finale ma si arrende a Djokovic.

Zverev – Medvedev: i precedenti

Atp Finals Torino 2021 – Cemento indoor – Round Robin – MEDVEDEV 6-3 6-7(3) 7-6(6)

Parigi Bercy 2021 – Cemento indoor – Semifinale – MEDVEDEV 6-2 6-2

Atp Cup 2021 – Cemento – Semifinale – MEDVEDEV 3-6 6-3 7-5

Atp Finals Londra 2020 – Cemento indoor – Round Robin – MEDVEDEV 6-3 6-4

Parigi Bercy 2020 – Cemento indoor – Finale – MEDVEDEV 5-7 6-4 6-1

Atp Finals Londra 2019 – Cemento indoor – Round Robin – ZVEREV 6-4 7-6(4)

Shanghai 2019 – Cemento – Finale – MEDVEDEV 6-4 6-1

Toronto 2018 – Cemento – Terzo turno – ZVEREV 6-3 6-2

Miami 2018 – Cemento – Secondo turno – ZVEREV 6-4 1-6 7-6(5)

Washington 2017 – Cemento – Quarti di finale – ZVEREV 6-2 6-4

San Pietroburgo 2016 – Cemento indoor – Secondo turno – ZVEREV 6-3 7-5

Zverev – Medvedev, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su Rai 2 (canali 2 e 502 del digitale terrestre). Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e RaiPlay.