F1, GP Silverstone | Le impressioni dei piloti Ferrari prima della gara

F1 GP Silverstone | Alla vigilia del gran premio di Silverstone, che si disputerà domenica, i due piloti della Scuderia Ferrari hanno espresso le loro impressioni sul sito ufficiale del team. Dopo un inizio di stagione preoccupante, le Rosse si preparano ad affrontare un circuito storico molto interessante per i suoi tanti tratti veloci combinati ad altrettanti guidati.

Sebastian Vettel, che lascerà la Ferrari a fine stagione, ha così dichiarato:

“Pensando a Silverstone non si può non essere felici, dal momento che la pista è splendida. Credo che tutti la amino. Il circuito si trova in un ex aeroporto e quindi gli spazi circostanti sono molto aperti. Per questo il vento può avere un ruolo molto importante perché è in grado di condizionare in maniera rilevante il comportamento della vettura in un senso o nell’altro, rendendola difficilissima da guidare o aiutandola a seguire ancora meglio le esigenze del pilota. Il meteo e le temperature sono spesso imprevedibili e anche per questa ragione non è facile trovare il giusto bilanciamento della vettura. Vedremo come la nostra monoposto si comporterà su una tipologia di circuito ancora diverso da Austria e Ungheria, con un gran numero di curvoni da alta velocità”.