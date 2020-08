Gara Moto 3: Arenas vince al fotofinish su Masia e McPhee

Gp d’Austria: la sintesi della gara

Gara Moto 3: Albert Arenas vince il Gp d’Austria e allunga sull’inseguitore McPhee. Sesto posto per il primo degli italiani, Celestino Vietti, penalizzato all’ultimo giro per aver oltrepassato i limiti del circuito.

La Gara Moto 3

Gara avvincente quella della Moto3, che ha visto trionfare Albert Arenas in volata davanti a Masia e John McPhee, arrivato sesto al traguardo, ma sul podio grazie (si fa per dire) alla tripla penalità inflitta ad Ai Ogura, Binder e Celestino Vietti.

Al Red Bul Ring il pilota del team Aspar è protagonista di un ultimo giro sensazionale, concluso il sorpasso ai danni di Masia a poche curve dal traguardo. Una gara tiratissima sin dai primi giri, con gruppi di 10-12 piloti in lotta per il podio, grazie anche al gioco delle scie che non ha consentito ai piloti di creare gap importanti per tentare la fuga. Sul circuito di Spielberg Arenas si aggiudica il terzo successo stagionale e allunga la posizione nella classifica piloti conducendo il mondiale sempre più in solitaria.

Con questa vittoria Arenas si porta a +28 punti in classifica sul primo degli inseguitori, McPhee. Seguono AiOgura a -30 e i due italiani, Celestino Vietti e Tony Arbolino, a pari merito, rispettivamente in 5° e 6° posizione.

Molto buona anche la prestazione di Celestino Vietti, primo degli italiani in gara. Il giovane pilota della Vr46 ha stupito tutti già nella giornata di ieri, segnando la quinta posizione in griglia di partenza. La gara si è conclusa purtroppo la sesta posizione del pilota italiano, che all’ultimo giro ha subito una penalizzazione per aver superato i limiti del circuito.

