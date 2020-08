Valentino Rossi ha commentato a caldo ai microfoni di Sky Sport, il Gran Premio d’Austria e il quinto posto ottenuto nella gara ripresa dopo l’incidente fra Zarco e Morbidelli. La moto del pilota de team Petronas Yamaha SRT, con un volo pauroso,al nono giro ha sfiorato la Yamaha 46. Il nove volte campione del mondo ha sottolineato: “Riprendere è stata dura, ma il francese è recidivo: è andato appositamente a frenare davanti a Morbidelli”

MotoGp 2020, GP Austria, Valentino Rossi: “si sta perdendo il rispetto per gli avversari”

Valentino Rossi, in conferenza stampa al termine del GP di Ferragosto sul circuito del Red Bull Ring ha analizzato quanto avvenuto in gara. La gara della classe regina del Motomondiale è stats divisa in due step a causa del terribile incidente nella prima tranche (al nono giro) fra Zarco e Morbidelli, e le moto coinvolte hanno sfiorato sia Vinales che Rossi. Il Dottore ha affermato: “L’incidente Zarco-Morbidelli? Ho preso tanta paura. Sono scosso, riprendere la gara è stata dura. Il santo dei motociclisti ha fatto una grande lavoro, è stata una cosa molto pericolosa, si sta perdendo il rispetto per gli avversari“. Valentino ha sottolineato che: “In pista devi essere aggressivo, ma Zarco non è nuovo a queste cose. Appositamente è andato a frenare davanti a Morbidelli, ha cercato di danneggiarlo: c’è da stare attenti”. Pertanto, ha affermato il pesarese: “Ora facciano qualcosa di serio a Zarco”.

GP Austria, Valentino Rossi: “Può essere sia stato il rischio più grande della mia carriera”

Valentino ha dichiarato che quanto avvenuto oggi: “Può essere sia stato il rischio più grande della mia carriera, è stato un momento molto pericoloso”. Il Dottore, sempre ai microfoni di Sky ha poi analizzato la gara odierna: “Alla fine, dopo, è stata una bella gara, partire dopo l’incidente non è stato facile. Si dice che un coraggioso è matto o non ha scelta: io non ho avuto scelta. Mi hanno rimesso sulla moto e ho detto ‘ok'”.