MotoGp 2020, Gran Premio d’Austria, Valentino Rossi: “su questa pista è importante essere forti in frenata”

Oggi, 14 agosto, al termine della sessione di prove libere del venerdì in vista del Gran Premio di Austria, sul circuito di Spielberg, Valentino ha espresso le sue prime considerazioni. Il nove volte campione del mondo nella seconda tornata di prove libere ha ottenuto il nono tempo.

MotoGP 2020, Gran Premio d’Austria, Valentino Rossi: “Questa pista è molto particolare”

“Questa mattina abbiamo avuto una sessione completamente asciutta – così Valentino ha spiegato la prima sessione di prove libere – e abbiamo potuto lavorare”. E proprio in riferimento al tracciato ha detto: “Questa pista è molto particolare ed è particolarmente importante essere forti in frenata, quindi è necessario bilanciare la moto soprattutto per questo“. Il Dottore ha confermato che: “Quello che ho visto stamattina è che quest’anno tutti sono molto forti. Dobbiamo migliorare, soprattutto nel settore 3. Avevamo programmato di provare qualcosa di diverso questo pomeriggio, ma purtroppo è stato molto difficile portare a termine il lavoro a causa delle condizioni miste”. Pertanto la “sessione FP2 non è stata molto utile per la nostra comprensione”.

GP Austria, per domani il meteo prevede pioggia

Valentino Rossi a proposito delle qualifiche di domani ha affermato che: “bisognerà fare una buona FP3, perché sarà fondamentale essere tra i primi 10. Non credo sarà facile, perché ci sono tutti”. Inoltre fattore ulteriore da tenere in considerazione sarà il meteo, come ha confermato il pesarese: “Al momento le previsioni per domani pomeriggio prevedono pioggia, non molto, simile a quella che abbiamo avuto oggi. Di sicuro, se è così, tutto è possibile”.