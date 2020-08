MotoGp 2020, incidente Zarco-Morbidelli, Valentino Rossi: “Spero che questo incidente faccia riflettere tutti”

Valentino Rossi ha postato sul suo profilo Instagram il video del pauroso incidente avvenuto al nono giro del Gran Premio di Austria tra Zarco e Morbidelli. Le due moto dei piloti coinvolti hanno rischiato di colpire Valentino e Vinales. Il nove volte campione del mondo stava percorrendo per tratto del Red Bull Ring in sella alla sua Yamaha M1 a circa 280 chilometri l’ora. Il Dottore ha affermato in riferimento a una delle moto sbalzate in aria: “È passata talmente forte che io non l’ho neanche vista”.

Incidente Zarco-Morbidelli, Valentino Rossi: “Le immagini dalla mia telecamera sono quelle che mi fanno più paura”

“Miracolosamente non si è fatto male nessuno – ha sottolineato il campione di Tavullia – ma spero che questo incidente faccia riflettere tutti, soprattutto noi piloti”. Proprio Valentino a caldo aveva affermato per sottolineare la gravità della vicenda di “non aver mai avuto così tanta paura in tutta la carriera”.