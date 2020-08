SBK 2020, round di Aragon: ecco come seguire le gare in diretta

Tutte le stelle del Mondiale Superbike atterrano questa settimana in terra di Spagna per disputare il quarto round della stagione 2020, sul tracciato Motorland Aragon. Rea giunge alla vigilia di questo appuntamento da leader del mondiale con 4 punti su Redding. Tutti gli appassionati del mondo delle due ruote potranno seguire questo appuntamento motoristico su Sky e TV8

WSBK, Spagna, quarto round

La Superbike torna a gareggiare dopo una piccola pausa estiva. Al Motorland Aragon, questo fine settimana, scenderanno in pista i piloti della SBK per il quarto round della stagione. Le derivate di serie tornano in pista in Spagna per la seconda volta dopo Jerez. JR, il campione del mondo in carica è tornato al comando della classifica generale grazie alle vittorie di Portimao. Sul tracciato di Aragon la Superbike ha disputato, inoltre, due giorni di test in cui Rea ha fatto vedere i numeri da ‘cannibale’.

In casa Ducati Scott Redding tenterà di colmare il gap con il suo diretto rivale in classifica. Il pilota britannico, infatti conosce nel dettaglio il tracciato di Aragon. Inoltre sempre nel team di Borgo Panigale, Chaz Davies, vincitore di ben sette gare su questo tracciato, tenterà di far valere la sua esperienza.

In casa Yamaha Toprak Razgatlioglu, insieme al tutto il plotone della moto della casa di Iwata, cercherà di essere delle partita.

Da tenere particolarmente in riferimento saranno anche i team indipendenti: soprattutto il GoEleven con Michael Ruben Rinali, una delle rivelazioni di questa stagione.

Il round WSBK Motorland Aragon verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD e, dalle qualifiche del sabato, anche su TV8.

Gli orari per seguire il round WSBK su Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 28 agosto

10:30-11:20 – Superbike Prove libere 1

11:30-12:15 – Supersport Prove libere 1

15:00-15:45 – Superbike Prove libere 2

16:00-16:45 – Supersport Prove libere 2

Sabato 29 agosto

9:00-9:20 – Superbike Prove libere 3

11:00-11:25 – Superbike Superpole

11:40-12:05 – Supersport Superpole

14:00 – Superbike Gara 1

15:15 – Supersport Gara 1

Domenica 30 agosto

11:00 – Superbike Superpole Race

12:30 – Supersport Gara 2

14:00 – Superbike Gara 2

Gli orari per seguire il round WSBK su TV8

Sabato 29 agosto

14:00 – Superbike Gara 1

Domenica 30 agosto

13:00 – Superbike Superpole Race (differita)

14:00 – Superbike Gara 2