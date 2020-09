Binotto-Crozza: “C’è qualcosa che ci sta sfuggendo… tutte le altre macchine”

Maurizio Crozza per la nuova stagione del suo programma satirico ‘Fratelli di Crozza‘ ha ideato un nuovo ospite. Un personaggio al centro delle cronache sportive di questo periodo e delle vicende della scuderia di Maranello. Infatti, il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, sarà la newentry principale dei personaggi interpretati da Crozza. Inoltre, in vista della gara di F.1 che si svolgerà nel tempio della velocità, il tracciato di Monza, non poteva esserci frangente migliore per Maurizio Crozza per lanciare questo nuovo personaggio in un video (postato anche su YouTube) in vista delle nuove puntate in programma a partire da venerdì 18 settembre su canale Nove.

Ferrari, Binotto-Crozza: “La situazione è difficile. Dobbiamo capire”

Sta per tornare Maurizio Crozza con il suo programma ‘Fratelli di Crozza’ e ci svela, proprio in questi giorni, un nuovo personaggio: Mattia Binotto, team principal delle Rosse. La giacca ufficiale del Binotto-Crozza prevede tanto di coccarda raffigurante il limite di velocità a 60 Km/h e la targhetta con la scritta ‘Vai Piano’.

Anche la versione di Binotto interpretata da Crozza ammette che “la situazione è difficile“. Quindi, è necessario “capire“, proprio questo concetto viene ripetuto dal comico genovese come un mantra. Poi, passando alla situazione della SF1000 il Binotto-Crozza rivela: “in curva la macchina non tiene. In rettilineo siamo lenti. Il motore non si accende, dovrebbe essere l’antifurto“. E, inoltre, “ogni tanto si apre il bagagliaio, sarà l’antifurto. Dobbiamo capire“. Andre Zalone, quindi, nel video-intervista invita il Binotto-Crozza a rivelare se qualcosa funziona. Il team principal della Casa di Maranello afferma: “La radio funziona” con tanto di voci dei piloti in sottofondo. In chiusura del video, il Binotto-Crozza sottolinea che: “C’è qualcosa che ci sta sfuggendo… tutte le altre macchine“.