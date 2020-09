GP Monza, Ferrari, Binotto: “Non dobbiamo dimenticare nulla, dobbiamo imparare e questa stagione ci renderà più forti”

Gran Premio di Formula 1 di Monza, proprio nel tempio della velocità, un nuovo weekend da profondo rosso per la Ferrari.

Prima Sebastian Vettel è stato costretto al ritiro per un guasto al sistema frenante della sua SF1000, poi Charles Leclerc è andando a sbattere contro la barriera di gomme in uscita dalla Parabolica al 24° giro quando era in quarta posizione. “Non so se ho chiesto troppo alla macchina, forse sì, ma ho cercato di dare il massimo“, ha commentato a caldo il monegasco, che l’anno scorso su questo tracciato aveva ottenuto un’entusiasmante vittoria. “La macchina era sicuramente molto difficile da guidare – ha aggiunto -, ho commesso un errore e ora dobbiamo migliorare“.

F.1 2020, Charles Leclerc: “Spa e Monza sono stati due weekend complicati”

Il pilota monegasco del team di Maranello ha dichiarato: “Spa e Monza sono stati due weekend complicati, è un momento difficile per noi“. In vista del prossimo appuntamento in pista Leclerc ha sottolineato: “Spero che al Mugello vada un po’ meglio, sulla carta dovrebbe essere così“. Infine ha rassicurato tutti sulle sue condizioni dopo l’uscita di pista: “Ho 3-4 giorni per recuperare e fisicamente mi sento più o meno bene“.

GP Monza, Ferrari, Mattia Binotto: “Dovremo cercare di far bene già dalla prossima gara al Mugello, una pista con altre caratteristiche rispetto a Spa e Monza”

Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, in chiusura di questo nuovo weekend da profondo rosso, ha ammesso: “Questa è la peggior conclusione di un weekend difficile ora dobbiamo guardare avanti, continuare a costruire fare tesoro di queste situazioni“. “Non dobbiamo dimenticare nulla – ha sottolineato Binotto -, dobbiamo imparare e questa stagione ci renderà più forti“. In vista del prossimo GP, il team principal delle Rosse ha dichiarato: “Dovremo cercare di far bene già dalla prossima gara al Mugello, una pista con altre caratteristiche rispetto a Spa e Monza“. Ha poi ribadito la necessità di “cercare di fare una prestazione meglio del peggio visto in Italia anche se dopo due gare come queste promettere diventa sempre più difficile“. Infine, Binotto volgendo lo sguardo oltre la situazione attuale ha dichiarato: “Non serve una gara come questa per confrontarsi. Ci siamo confrontati e continueremo a confrontarci sempre in modo costruttivo“.